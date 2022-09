JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui IG Live.

Dunia investasi belakangan ini didominasi oleh investor muda. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tercatat sekitar 9,32 juta investor pasar modal di Indonesia per Juli 2022. Jumlahnya naik lebih dari 24% dibandingkan dengan Desember 2021.

Sebanyak lebih dari 59% merupakan investor dari kalangan muda dengan usia di bawah 30 tahun. Investor muda biasanya menginginkan keuntungan agresif dalam jangka waktu yang singkat. Namun, sayangnya instrumen keuangan seperti tabungan menawarkan bunga relatif kecil.

Dengan berbagai tuntutan gaya hidup, investor muda perlu strategi dalam mengatur cash flow termasuk untuk pos investasi.

Bagaimana memilih instrumen yang cocok untuk investasi dengan jangka waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun? Apa saja instrumen yang tepat dan aman bagi kaum milenial yang ingin mendapatkan return yang lebih baik dari bunga bank? MNC Sekuritas bersinergi dengan STAR Asset Management dalam IG Live untuk membahas hal tersebut.

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live dengan tema “Bunga Bank Kecil, Saatnya Beralih ke Investasi Reksa Dana” pada Selasa (13/09/2022) pukul 16.00 WIB. Ulasan IG Live ini akan dipandu oleh Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri Rajagukguk bersama dengan Head of Product STAR Asset Management Ardi Firmansyah.

Saksikan IG Live ini melalui akun Instagram @mncsekuritas!