JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU BP AKR turun hari ini, Rabu (14/9/2022).

Dikutip dari situs resmi BP.com, terlihat harga BP 90 menjadi Rp14.890 dari Rp15.320 per liter.

Kemudian, harga BP 92 juga turun menjadi Rp14.990 dari Rp15.420 per liter.

Namun, untuk harga BP 95 tetap di Rp16.130 dan BP Diesel Rp17.990 per liter.

Diketahui, kalau baru-baru ini SPBU Pertamina menaikkan harga tiga jenis BBM.

Di mana Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Rp6.800 per liter dan Pertamax Rp14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada pilihan lain selain dengan menaikan harga Pertalite dan Solar.

โ€œSaat ini pemerintah membuat keputusan dan ini pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga BBM selama ini dapat subsidi dapat alami penyesuaian,โ€ ujarnya.

Di mana dia juga memastikan bansos pengalihan subsidi BBM Rp24,17 triliun cair ke masyarakat untuk menjaga daya beli.