JAKARTA -– MNC Asset Management lewat salah satu produknya yakni MNC Dana Syariah meraih penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Periode 1 Tahun versi Majalah Investor. Ajang penghargaan ini merupakan yang ke-17 kali diadakan sejak tahun 2005. Penghargaan kali ini diadakan secara virtual dan live di BerisaSatu TV pada Kamis, 15 September 2022.

Acara ini juga dibuka oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Kami bangga, MNC Dana Syariah berhasil meraih penghargaan Best Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Periode 1 Tahun setelah melewati tekanan akibat pandemic Covid-19,” kata Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian, Jumat (16/9/2022).

Menurutnya, penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen sebagai perusahaan Manajer Investasi untuk memberikan yang terbaik bagi para nasabah.

“Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah yang telah mempercayakan kami untuk mengelola dana investasinya,” ungkap Frery Kojongian.

Sementara itu, Head of Fixed Income Fund Manager MNC AM Muhamad Sugiarto menyatakan, MNC Dana Syariah berhasil meraih penghargaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global belakangan ini.

“MNC AM dalam mengelola MNC Dana Syariah, melakukan pemilihan portofolio secara selektif dengan mengkombinasikan obligasi korporasi berbasis syariah yang memiliki fundamental bisnis yang kuat dan tingkat imbal hasil yang menarik dalam durasi pendek sampai dengan menengah. Hasilnya kinerja MNC Dana Syariah mampu memberikan imbal hasil yang optimal,” ungkapnya.

“Penghargaan ini merupakan sebuah angin segar untuk MNC AM di tengah kondisi global yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar dapat memberikan kinerja yang terus positif kepada seluruh nasabah,” tutur Sugiarto.

Anggota Tim Juri Investor Best Syariah Awards 2022 Josep Ginting mengatakan, sebagian besar institusi syariah yang lolos dalam proses pemeringkatan mampu menorehkan kinerja positif. Demikian halnya dengan produk reksa dana syariah yang rata-rata bisa mencatatkan pertumbuhan Unit Penyertaan dan Dana Kelolaan.

“Imbal hasil beberapa produk reksa dana syariah bahkan mampu melampaui kinerja indeks acuan,” ujar Joseph, pengajar ilmu ekonomi syariah sekaligus wakil rektor President University dalam acara Awarding Syariah Terbaik 2022 oleh Majalah Investor.

Dengan keberhasilan MNC Dana Syariah meraih Best Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Periode 1 Tahun, MNC AM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan produknya, serta memajukan industri reksa dana di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap investasi. Adapun masyarakat yang ingin membeli reksa dana MNC Dana Likuid dengan indikasi return 7,77% p.a dan MNC Dana Syariah dengan imbal hasil 7,91% p.a berdasarkan NAB per tanggal 15 September 2022 yang dapat dibeli melalui website MotionFunds yang dapat diakses pada alamat www.motionfunds.id