Investasi di pasar modal memang semakin diminati oleh banyak orang, termasuk generasi milenial yang mendambakan keuntungan atau mulai mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan finansial. Sebagai investor pemula, Anda mungkin masih perlu menggali karakter Anda, apakah cocok menjadi trader atau menjadi investor.

Untuk itu, ada baiknya Anda memahami perbedaan antara trader dan investor. MotionTrade telah merangkum 3 perbedaan utama antara trader dan investor:

1. Menurut Prinsip

Seorang trader memiliki prinsip buy dan sell. Trader melakukan pembelian dan penjualan dengan melakukan analisa terhadap grafik pergerakan saham untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, investor memiliki prinsip buy dan hold, yakni membeli saham kemudian menyimpannya dalam jangka waktu cukup panjang. Investor baru akan menjual portofolio sahamnya saat sudah mencapai tujuan keuangannya.

2. Menurut Analisis yang Digunakan

Trader menggunakan analisis teknikal dalam menganalisa fluktuasi harga suatu saham. Sementara itu, investor memanfaatkan analisis fundamental untuk mengetahui kinerja dan prospek saham yang akan dibeli. Analisis fundamental dilakukan dengan mengevaluasi strategi perusahaan dan laporan keuangan emiten.

3. Menurut Keuntungan

Dari sisi keuntungan, seorang trader dapat merealisasikan keuntungan relatif lebih cepat dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan investor akan merealisasikan keuntungan di masa akan datang, dan seringkali dianggap selayaknya "tabungan" saham.

Setelah mengetahui 3 perbedaan di atas, apakah Anda sudah dapat menentukan mana karakter investasi yang cocok dengan Anda, sebagai trader atau investor? Apapun pilihan Anda, keduanya sama baiknya jika Anda memulai terlebih dahulu langkah investasi di pasar modal.

