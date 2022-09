JAKARTA – Presiden China Xi Jinping menyiapkan tempat khusus perusahaan-perusahaan teknologi berkumpul atau sillicon valley. Lokasi yang disaipkan di pinggiran Kota Shanghai.

Xi Jinping pun ingin mengubah pinggiran Kota Shanghai yang tenang menjadi Lembah Silikon berikutnya. Namun lebih dari tiga tahun setelah pembuatannya, visi itu menghadapi tantangan yang meningkat.

Lingang, sebidang tanah seluas 120 kilometer persegi (46 mil persegi) di tenggara Shanghai kira-kira seperenam ukuran Singapura, ditunjuk Xi pada 2018 sebagai area perdagangan bebas teratas di negara itu, yang akan dimodelkan seperti Singapura dan Dubai.

Tempat tersebut juga menjadi pusat baru untuk industri teknologi kelas atas yang akan mendorong inovasi asli dan menyapih China dari ketergantungannya pada teknologi asing.

Lingang digembar-gemborkan sebagai sukses besar karena menarik miliaran dolar dalam investasi.

Namun memang, keberhasilan Lingang akan menambah bulu lain di topi untuk Xi menjelang Kongres Partai Komunis kunci bulan depan ketika ia secara luas diharapkan untuk mengamankan masa jabatan ketiga yang melanggar preseden di kantor.

Masa depan Lingang sebagai Lembah Silikon baru China masih jauh dari pasti, terlepas dari pengalaman Partai Komunis dalam membangun taman teknologi dan zona perdagangan khusus untuk menarik investasi dan mendorong keterbukaan China. Ketika ekonomi domestik melambat dan ketegangan geopolitik yang telah memukul sektor teknologi China memburuk, Lingang kemungkinan akan merasa lebih sulit untuk menarik modal dan bakat swasta.

“Kita dapat melihat arus deglobalisasi dan kebangkitan proteksionisme,” kata Aoping Zhang, dekan Institut Penelitian Zengliang di Beijing seperti dilansir Bloomberg, Jumat (16/9/2022)

Lingang, 90 menit perjalanan dari pusat kota Shanghai, telah mampu menarik USD62 miliar menjadi sekitar 300 proyek industri perbatasan seperti pembuatan chip dan kendaraan listrik. Hal tersebut berkat pajak yang rendah, pembatasan yang dilonggarkan.

Namun dengan pengecualian Tesla Inc yang memulai Gigafactory barunya di Lingang pada tahun 2019, investor terbesar di hub sebagian besar adalah nama-nama domestik seperti Semiconductor Manufacturing International Corp yang dikendalikan negara, perusahaan AI SenseTime Group Inc. dan Baterai EV titan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Perusahaan multinasional besar sebagian besar hilang dari daftar investor utama di tengah meningkatnya upaya AS untuk mengekang investasi Amerika di teknologi China.

Saat ini, Lingang sebagian besar masih merupakan kota hantu, karena nama-nama teknologi tenda tersebut sebagian besar didasarkan pada pinggiran Lingang.

Kota itu sendiri masih kekurangan jenis ilmuwan dan insinyur yang ingin mereka tarik karena kekurangan infrastruktur dan fasilitas dasar seperti apartemen, sekolah, dan transportasi umum. Banyak dari mereka yang bekerja di Lingang, kebanyakan pekerja pabrik dan manajer di lokasi, tinggal dekat dengan pabrik mereka atau di distrik-distrik terdekat.

Pada kunjungan yang diatur pemerintah baru-baru ini, Lingang masih menyerupai kawasan industri yang luas dengan konstruksi yang sedang berlangsung dan beberapa pejalan kaki. Di sebelah pusat kota, sebuah danau buatan melingkar raksasa berukuran lebih dari 780 lapangan sepak bola sebuah jalan raya yang dipenuhi pohon-pohon yang baru ditanam, halaman rumput dan kompleks komersial baja dan kaca bertingkat rendah hampir tanpa lalu lintas. “Keuntungan terbesar Lingang adalah menawarkan peluang industri yang relatif besar. Ini tanah yang panas,” kata Peneliti Senior Akademi Ilmu Sosial Shanghai, Li Jian. “Tetapi bakat berkualitas tinggi menuntut kualitas hidup dan pekerjaan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, masih ada beberapa celah yang harus diisi Lingang,” tambahnya. Shanghai memiliki pengalaman mengubah petak-petak tanah terpencil menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Pudong, daerah di timur kota, berkembang dari sawah menjadi distrik keuangan terkemuka di China setelah tiga dekade pembangunan. Ini juga berisi Zhangjiang, taman teknologi rumah bagi perusahaan multinasional besar. Shanghai telah menetapkan tujuan ambisius untuk Lingang: Ini akan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 perusahaan teknologi tinggi, 100 lembaga penelitian dan pengembangan yang disponsori perusahaan dan delapan laboratorium kompetitif internasional pada tahun 2025. Nilai industri chipnya akan melebihi 100 miliar yuan ($14). miliar), meningkat 10 kali lipat dari tahun 2021. Tantangan bagi Lingang tidak diragukan lagi lebih besar dari sebelumnya, ketika pertumbuhan ekonomi China sedang lesu dan hubungan dengan negara-negara asing kurang bermusuhan.