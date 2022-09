MALANG - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebut Indonesia mengalami surplus beras.

Hal ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan tak mengimpor beras selama dua tahun di 2020 dan 2021.

Menurut Mentan surplus panen padi di Indonesia membuat swasembada berhasil diwujudkan.

Tercatat sejak 2020 hingga 2022 pemerintah menyetop keran impor beras.

 BACA JUGA:Bulog Jamin Stok Beras RI Aman hingga Akhir 2022

"Tiga tahun nggak impor ternyata bisa 2020 over stok 7 juta, sekarang over stok 7 juta. Zaman pak Harto tahun 1984 dulu mendapat penghargaan. Kembali presiden kita saat ini mendapat penghargaan swasembada beras," ucap Syahrul Yasin Limpo, saat membuka acara Rembug Utama Kelompok kontak tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA), di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, pada Jumat (16/9/2022).

Dia menyebut dengan luas area persawahan di tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektar, mampu menghasilkan 54,65 juta ton padi.

Dari sanalah dihasilkan beras 31,34 juta ton, yang terdiri dari dua semester, yakni 17,08 juta ton di periode bulan Januari sampai Juni 2020.

Sementara di periode bulan Juni sampai Desember 2020 mencapai 14,26 juta ton beras. Secara total di tahun 2020 konsumsi beras mencapai 29,37 juta ton, dengan stok akhirnya surplus beras di akhir 2020 mencapai 7,39 ton. "Untuk produksi tahun 2021 mencapai 55,49 juta ton, dengan produksi beras mencapai 31,81 juta ton," ucap Syahrul Yasin. Secara total neraca beras di 2021 mencapai surplus awal 7,39 juta ton, dengan tingkat konsumsi mencapai 29,58 juta ton di tahun 2021. Sedangkan surplus akhir beras di Indonesia di 2021 itu mencapai 9,63 juta ton. Sedangkan di tahun 2022 ini stok cadangan beras di Indonesia disebut Mentan Syahrul Yasin sebesar 28,97 juta ton dari bulan Maret hingga Juni 2022. Rinciannya sebanyak 9,11 juta ton cadangan beras di bulan Maret 2022, 10,15 juta di bulan April, dan 9,71 juta ton untuk stok cadangan bulan Juni 2022. "Komitmen ini bagian bersama, hari ini saya ingin dengar rekomendasi dari KTNA (Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional), kenapa mau impor kalau bisa disini. Kecuali oleh pindah-pindah tempat dapat triliunan, terus rakyat dapat apa. Rembukan itu salah satunya harus bisa wujudkan itu dan lebih baik," pungkasnya.