JAKARTA – Crazy Rich Surabaya, Steven Setiono viral karena memborong dagangan emperan. Hal yang dilakukannya pun membuat media sosial gempar.

Pada unggahan Instagram @jktgo memperlihatkan bill rincian belanja Steven selama di Restoran Atlas Beach, Bali.

Penguasaha asal Surabaya ini telah menghabiskan Rp240.025.896 dalam 1 bill pajang dengan biaya makan termahal yang terlihat adalah 32 ayam betutu senilai Rp5.440.000.

Adapun biaya service sebesar Rp16.163.360 dan biaya pajak restoran (PB1) Rp21.820.536.

Selain berbisinis, Steven diketahui juga memiliki akun Youtube dan menjadi brand ambassadors di sejumlah toko.

Unggahan pada Sabtu (17/9/2022) dengan caption “Spotted one of the biggest spending in @atlasbeachfest, this bill belongs to @stevendut. Spending terbesar kalian kalua dine in di restoran berapa guys?” telah mendapat puluhan ribu penyuka dan ratusan komentar dari netizen.

Komentar tersebut berisikan ragam reaksi netizen, mulai dari tanggapan lucu hingga heran.

“Buat bikin coffeeshop dapat nih hahaha,” tulis akun Instagram @v*k*r*h*rdj*.

“Apartemen dapat nih, ngapain makan sampe Rp240 juta wkwk,” komentar akun @c*lv*n**ts. Bahkan, ada netizen yang sangat menyayangkan dengan adanya unggahan tersebut di tengah-tengah krisis ekonomi. “Kalian kenapa sih di tengah banyak orang jobless dan gak bisa makan harus posting kaya gini? Dapat apa kalian?” tanya akun @k*n*nj*dg*. “Apakah penting untuk post hal seperti ini. Cuma buat sensasi kah?” tanya akun @h*rm*nt**l*x.