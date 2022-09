JAKARTA – PT PLN (Persero) akan membentuk empat subholding perseroan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar tidak ada pengurangan hak karyawan saat pembentukan subholding.

Permintaan tersebut dikonfirmasi langsung Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dia memastikan pihaknya siap menjalankan permintaan Erick Thohir.

"Pak Erick berkali-kali mengingatkan, mewanti-wanti kepada kami 'Pak Dirut dalam proses holding-subholding ini jangan sampai ada hak-hak dari pegawai PLN yang dikurangi'. Pak menteri kami siap melaksanakan arahan bapak pak," ujar Darmawan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Erick Thohir, kata Darmawan, juga mengingatkan agar dalam pembentukan subholding ini harus membuka kesempatan pengembangan pegawai yang luas lagi. "Kami juga siap melaksanakan arahan bapak," kata dia.

Menurutnya, program holding dan subholding mendorong bisnis perseroan menjadi efektif dan efisien. Selain itu, membuka kesempatan pengembangan kompetensi.

"Kami juga punya kesempatan membangun core kompetensi, dan juga teknikal skills yang jauh lebih fit, jauh lebih relevan menghadapi tantangan zaman," ungkapnya.

Adapun subholding PLN baru di antaranya PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Co 1), PLN Indonesia Power (Generation Co 2) dan PLN ICON Plus.

Hal terpenting dari empat subholding ini, masing-masing akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN. Keempat Subholding ini akan tetap saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.