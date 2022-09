JAKARTA - MNC Sekuritas kembali memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh daya beli konsumen, misalnya belanja untuk kebutuhan pokok seperti bahan pangan. Meskipun banyak yang mengonsumsi daging unggas, saham-saham Poultry masih terpantau underperformed secara year-to-date (YTD). Saham Poultry JPFA tercatat -13,37%, CPIN -6,72%, MAIN -9,07%, dan WMUU -22,88%. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kinerja sektornya, di mana sektor non cyclical menguat +5,39% secara YTD.

Penurunan performa saham-saham Poultry seiring dengan kinerjanya yang berada di bawah ekspektasi. Hal tersebut dipicu oleh tingginya harga bahan baku dan daya beli masyarakat yang cenderung menurun ditengah kenaikan inflasi. Meskipun demikian, sejumlah katalis positif muncul terutama menjelang akhir tahun ini, seperti harga DOC dan Broiler yang kembali rebound, turunnya harga komoditas dan daging ayam yang diperkirakan tahan banting di tengah inflasi.

Bagaimana prospek saham emiten poultry menjelang akhir tahun? Apakah investor masih bisa menerapkan strategi Buy on Weakness? Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan topik PBB “Poultry Bisa Bangkit” pada Kamis (22/09/2022) pukul 16.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas, Raka Junico Widyarman. Saksikan IG live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

