JAKARTA – Daftar harga beras hingga cabai di pasar Jakarta hari ini terpantau stabil. Harga barang pokok (bapok) di Pasar DKI Jakarta hari ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Melansir Info Pangan Jakarta, Kamis (22/9/2022), harga beras kualitas premium di banderol di kisaran Rp9.000-15.000 per kilogram. Termurah ada di Pasar Pesanggrahan, sementara tertinggi ada di Pasar Pluit.

Kemudian, minyak goreng curah stabil di harga Rp14.000 per liter. Namun ada juga yang menjual seharga Rp12.500 per liter yakni di Pasar Pondok Labu.

Lanjut, untuk komoditas ayam ras stabil di kisaran Rp30.000-45.000 per ekor. Adapun harga terendah dijual di Pasar Tanah Abang Blok A-G sedangkan tertinggi di Pasar Baru Metro Atom.

Adapun komoditas yang stabil lainnya yaitu telur ayam ras. Hari ini telur ayam ras di banderol Rp26.000-30.000 per kilogram. Terendah dijual di Pasar Cijantung, sedangkan tertinggi dijual di Pasar Paseban.

Beralih ke komoditas bawang-bawangan. Untuk jenis bawang putih harganya stabil di kisaran Rp20.000-Rp40.000 per kilogram. Terendah dijual di Pasar Pal Meriam, sedangkan tertinggi dijual di Pasar Rawamangun.

Sementara jenis bawang merah, harganya stabil di kisaran Rp30.000-50.000 per kilogram. Terendah ada di Pasar Johar Baru, sedangkan tertinggi ada di Pasar Tebet Barat.

Untuk komoditas cabai-cabaian, harga cabai merah keriting stabil di kisaran Rp50.000-80.000 per kilogram. Namun ada beberapa pasar yang mengalami penurunan harga. Seperti di Pasar Ujung Menteng turun Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, di Pasar Tebet Barat turun Rp5.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Di Pasar Pademangan Timur turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram, serta di Pasar Kelapa Gading turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.

Berikutnya yakni cabai merah besar. Jenis cabai ini stabil di harga Rp45.000-85.000 per kilogram. Namun ada pasar yang mengalami penurunan harga. Seperti di Pasar Kelapa Gading turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kilogram, Pasar Jembatan Lima turun Rp5.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, dan di pasar Pademangan Timur turun Rp15.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

Selanjutnya adalah cabai rawit merah. Jenis cabai ini harganya stabil di kisaran Rp50.000-85.000 per kilogram. Terendah ada di Pasar Johar Baru, sementara yang tertinggi ada di Pasar Kalibaru.

Terakhir yakni cabai rawit hijau. Untuk cabai jenis ini harganya stabil di kisaran Rp34.000-80.000 per kilogram. Terendah ada di Pasar Jembatan Lima, sedangkan tertinggi ada di Pasar Pluit.