JAKARTA – CEO Meta Mark Zuckerberg dan istrinya Priscilla Chan mengumumkan akan mempunyai anak ketiga tahun depan.

Zuckerberg yang akan meluncurkan headset virtuall reality (VR) pada 11 Oktober, kini mengumumkan bahwa pada tahun depan keluarganya akan kedatangan bayi perempuan sebagai anak ketiga.

Dilansir melalui unggahan Facebook Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan pada Rabu (21/9/2022) terlihat foto Zuckerberg memegang perut istrinya sambil tersenyum.

“Lots of love. Happy to share that Max and August are getting a new baby sister next year!” tulis Zuckerberg pada keterangan foto tersebut.

Hal itu disambut baik netizen. Hingga kini, saat ini ditulis, unggahan tersebut telah memiliki 1,1 juta penyuka, dibagikan sebanyak 19 ribu kali, dan 167 ribu komentar.

“Omg CONGRATS! That is such wonderful news!” tulis akun Ami Vora.

“I just love August just because I and so many other important people across the world were born in August! On a more serious note, congrats! Blessings to you and to all the generations that will change this world through you!” ungkap akun Joys Kimani. Selain ucapan selamat dan doa dari netizen, adapun komentar dari para akun centang biru. “Congrats that is so amazing,” tulis akun Chris B. “Yes! Thrilled for you and Priscilla to bring another sure-to-be strong girl and one-day woman into the world,” kata akun Sheryl Sandberg. Bahkan, akun asli Facebook turut komentar pada unggahan tersebut. “Girl dad,” sebutnya.