NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal ini karena investor bereaksi terhadap langkah agresif Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi dengan menjual saham pertumbuhan, termasuk teknologi.

Dow Jones Industrial Average turun 107,1 poin atau 0,35% menjadi 30.076,68. S&P 500 kehilangan 31,94 poin, atau 0,84% menjadi 3.757,99 dan Nasdaq Composite turun 153,39 poin atau 1,37%, menjadi 11.066,81.

Kegelisahan di market setelah sejumlah perusahaan, FedEx Corp dan Ford Motor Co mengeluarkan prospek pendapatan yang mengerikan.

Menurut data Refinitiv, perkiraan pertumbuhan pendapatan di S&P 500 untuk kuartal ketiga adalah 5%, tidak termasuk sektor energi karena tingkat pertumbuhan berada pada minus 1,7%.

Rasio harga terhadap pendapatan ke depan S&P 500, metrik umum untuk menilai saham, berada pada 16,8 kali pendapatan, jauh di bawah hampir 22 kali P/E ke depan yang diperintahkan saham pada awal tahun.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P turun, dipimpin penurunan masing-masing sebesar 2,2% dan 1,7%, pada saham consumer discretionary (.SPLRCD) dan keuangan (.SPSY).

Saham perusahaan teknologi dan pertumbuhan megacap seperti Amazon.com Inc (AMZN.O), Tesla Inc (TSLA.O) dan Nvidia Corp (NVDA.O) turun antara 1% dan 5,3% karena benchmark hasil Treasury AS mencapai 11- tahun tinggi.

Hasil yang meningkat membebani penilaian perusahaan di sektor teknologi, yang memiliki ekspektasi pendapatan masa depan yang tinggi dan merupakan bagian penting dari indeks tertimbang kapitalisasi pasar seperti S&P 500.

Sektor teknologi S&P 500 telah merosot 28% sepanjang tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 21,2% pada indeks benchmark.

"Jika kita terus mengalami inflasi yang lengket, dan jika (Ketua Fed Jerome) Powell berpegang teguh pada apa yang dia tunjukkan, saya pikir kita memasuki resesi dan kita melihat penurunan signifikan pada ekspektasi pendapatan," kata Direktur Pasar Global Mitra Boston, Mike Mullaney, dilansir dari Reuters, Jumat (23/9/2022).

"Jika ini terjadi, saya memiliki keyakinan tinggi dalam kondisi itu bahwa kita menembus 3.636," tambahnya. Sebelumnya, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada Rabu lalu dan mengisyaratkan proyeksi lebih panjang untuk suku bunga kebijakan daripada harga pasar. Hal itu memicu kekhawatiran volatilitas lebih lanjut dalam perdagangan saham dan obligasi dalam setahun yang telah melihat pasar beruang di kedua kelas aset. Proyeksi bank sentral AS untuk pertumbuhan ekonomi yang dirilis pada hari Rabu juga menarik, dengan pertumbuhan hanya 0,2% tahun ini, naik menjadi 1,2% untuk 2023.