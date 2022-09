JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM hari ini di seluruh SPBU Indonesia, mulai dari Pertamina sampai Vivo.

Terbaru ada perubahan dari penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), BP-AKR. Di mana pada 14 September 2022 menurunkan harga jual BP 90 atau jenis RON 90 sekelas Pertalite dan BP 92 atau RON 92 sekelas Pertamax milik PT Pertamina (Persero).

Harga jual BP 90 di Jabodetabek saat ini menjadi Rp 14.890/liter dari sebelumnya Rp 15.320/liter. Sementara itu harga BP 92 sekelas Pertamax turun menjadi Rp 14.990/liter dari sebelumnya Rp 15.420/liter.

Selain BP-AKR, sejatinya penurunan harga BBM non subsidi juga sempat diturunkan oleh Pertamina per 1 September 2022 seperti harga BBM Pertamax Turbo (RON 98) dari semula Rp 17.900/liter menjadi Rp 15.900/liter, Dexlite turun dari semula Rp 17.800/liter menjadi Rp 17.100/liter, dan Pertamina Dex dari semula Rp 18.900/liter menjadi Rp 17.400 per liter.

Dengan berbagai penurunan harga itu, berikut daftar lengkap harga terbaru BBM di SPBU BP AKR, Pertamina, Shell dan VIVO:

BBM Pertamina

Solar subsidi Rp 6.800/liter

Pertalite RON 90 subsidi Rp 10.000/liter

Pertamax RON 92 Rp 14.500 per liter

Pertamax Turbo RON 98 Rp 15.900/liter

Dexlite CN 51 Rp 17.100/liter

Pertamina Dex CN 51 Rp 17.400/liter

BBM BP-AKR

BP 90 Rp 14.890/liter

BP 92 Rp 14.990/liter

BP 95 Rp 16.130/liter

BP Diesel Rp 17.990/liter

BBM VIVO Revvo 89 Rp 10.900/liter Revvo 92 Rp 15.400/liter Revvo 95 Rp 16.100/liter BBM Shell Shell Super RON 92 Rp 15.420-15.750/liter Shell V-Power RON 95 Rp 16.130-16.470/liter Shell V-Power Diesel CN 51 Rp 18.310/liter Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp 16.150/liter