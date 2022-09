JAKARTA - MNC Asset Management (MNC AM) serta aktif dalam mengedukasi masyarkat dalam meningkatkan literasi keuangan. MNC AM menghadiri acara launching Finante.id sebagai platform edukasi dan provider sertifikasi keuangan di Gedung Hotel Kuningan Suites, Jakarta. MNC AM dan Finante.id selama ini telah aktif bekerja sama mengedukasi masyarakat tentang keuangan melalui webinar maupun sosial media.

Hadirnya Finante.id di tengah-tengah masyarakat didasari oleh data dari OJK yang menyatakan adanya ketimpangan antara indeks literasi keuangan yang memiliki persentase 38,03% dengan inklusi keuangan yang memiliki persentase 78,19%. Kemudian masih kurangnya jasa perencana keuangan yang tersertifikasi, di mana berdasarkan data FPSB Indonesia saat ini hanya ada 2.351 orang.

CEO dan founder dari Finante.id Rista Zwestika, CFP mengatakan, melalui pengalaman di lapangan langsung dan bertemu dengan banyak lapisan masyarakat, terungkap perencanaan keuangan masih ekslusif dan terpusat hanya di kota-kota besar saja.

“Sedangkan di kota-kota kecil, literasi keuangan masih tergolong sangat rendah. Bahkan berdasarkan media Bisnis Indonesia, di ujung Timur nusantara kita ini, tingkat literasi keuangan masyarakat juga masih di bawah 30%,” ungkap Rista.

Business Manager MNC AM Annafrid Nikijuluw menilai MNC AM turut senang sekaligus bangga Finante.id hadir di Indonesia dan memberikan warna baru untuk bagi industri keuangan di Indonesia.

“Kami juga berharap MNC AM dapat terus bersama-sama dengan Finante.id memberikan edukasi keuangan di masyarakat,” tutup Annafrid.

Sebagai jawaban atas berbagai tantangan literasi keuangan yang ada, Finante.id memberikan beberapa solusi melalui produk dan layanan yang telah disediakan. Adapun produk dan layanan yang ada di Finante.id di antaranya adalah kelas sertifikasi keuangan AWP®, QWP®, dan CFP®, kemudian ada layanan pembicara keuangan, pelatihan keuangan bagi karyawan, serta konsultasi dan pendampingan keuangan. “#FinanceForEveryone, adalah apa yg kami percaya, menjadi tagline dan filosofi kami dalam membangun Finante. Tujuan kami sederhana, kami ingin mempertemukan banyak orang dengan solusi keuangan yg mereka perlukan,” tutur CMO dan Co-Founder Finante.id Robby Christie. Robby pun menambahkan bahwa dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat serta mewujudkan semangat #FinanceForEveryone, Finante.id akan dibantu oleh beberapa Perencana Keuangan (CFP) yang memiliki keahlian masing-masing. Selain itu Finante.id juga senantiasa berkolaborasi dengan banyak pihak baik dari dunia keuangan maupun non-keuangan.