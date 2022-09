JAKARTA - Harga BBM terbaru di Indonesia yang berlaku hari ini usai minyak dunia turun ke level terendah. Harga BBM ini dijual oleh berbagai macam badan usaha, seperti Pertalite yang dijual Pertamina hingga Shell Super yang dijual Shell.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah berujar bahwa harga BBM bisa saja turun jika harga minyak dunia turun.

"Kalau nanti harga minyak dunia mungkin sekarang USD95, kemudian nanti turun ke USD75 per barel. berarti Pertamax akan harga pasar jadi bisa saja turun," ungkap Erick kepada wartawan, Rabu 7 September 2022.

Lalu apakah harga BBM saat ini akan turun? Berikut ulasannya.

Pada 14 September 2022, BP-AKR telah menurunkan harga jual BP 90 atau jenis RON 90 sekelas Pertalite dan BP 92 atau RON 92 sekelas Pertamax milik PT Pertamina (Persero).

Harga jual BP 90 di Jabodetabek saat ini menjadi Rp14.890/liter dari sebelumnya Rp15.320/liter. Sementara itu harga BP 92 sekelas Pertamax turun menjadi Rp14.990/liter dari sebelumnya Rp 15.420/liter.

Selain BP-AKR, sejatinya penurunan harga BBM non subsidi juga sempat diturunkan oleh Pertamina per 1 September 2022 seperti harga BBM Pertamax Turbo (RON 98) dari semula Rp17.900/liter menjadi Rp15.900/liter, Dexlite turun dari semula Rp17.800/liter menjadi Rp17.100/liter, dan Pertamina Dex dari semula Rp18.900/liter menjadi Rp17.400 per liter.

Dengan berbagai penurunan harga itu, berikut daftar lengkap harga terbaru BBM di SPBU BP AKR, Pertamina, Shell dan VIVO:

BBM Pertamina Solar subsidi Rp6.800/liter Pertalite Rp10.000/liter Pertamax Rp14.500 per liter Pertamax Turbo Rp15.900/liter Dexlite CN 51 Rp17.100/liter Pertamina Dex CN 51 Rp17.400/liter BBM BP-AKR BP 90 Rp14.890/liter BP 92 Rp14.990/liter BP 95 Rp16.130/liter BP Diesel Rp 17.990/liter BBM VIVO Revvo 89 Rp10.900/liter Revvo 92 Rp15.400/liter Revvo 95 Rp16.100/liter BBM Shell Shell Super Rp15.420-15.750/liter Shell V-Power Rp16.130-16.470/liter Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310/liter Shell V-Power Nitro+ Rp16.150/liter