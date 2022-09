JAKARTA - Bank Mandiri kembali menggelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022.

Perhelatan tahunan yang diinisiasikan oleh Bank Mandiri ini bertujuan untuk mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda kreatif, inovatif serta dapat berkontribusi aktif untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang impresif.

Konsisten digelar sejak tahun 2007, WMM telah menjadi salah satu ajang bergengsi favorit yang mewadahi ribuan pelaku usaha usia muda.

Tercatat, lebih dari 50.000 wirausaha muda dari seluruh Indonesia telah menjadi bagian dari kompetisi ini, baik sebagai juara, finalis, maupun peserta.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan WMM 2022 mengusung tema Proud to be Entrepreneur yang diharapkan mampu memantik semangat berwirausaha generasi muda Tanah Air untuk bersama membangun negeri.

“Tahun ini menjadi tahun ke-17 kompetisi ini digelar. Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN turut bangga dapat terus konsisten mewadahi para Jawara Wirausaha Muda di Indonesia untuk berkembang dan naik level dari lokal ke nasional, nasional hingga ke global,” ujarnya dalam Konferensi Pers WMM 2022 di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Ajang WMM kali ini, lanjut Rudi sangat spesial, karena seluruh peserta akan diuji oleh kegiatan yang dikemas dalam tayangan menghibur dalam format Digital Series. Nantinya, masyarakat pun dapat merasakan langsung dan belajar bersama melalui platform digital Youtube.

Tidak hanya itu, WMM kali ini juga kembali menghadirkan Festival Expo WMM yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

Dalam Expo ini Bank Mandiri mengundang seluruh mitra binaan terbaik Bank Mandiri yang menjadi bagian program CSR perseroan di bidang kewirausahaan seperti WMM, Rumah BUMN dan Kewirausahaan Petani.

WMM 2022 juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Bank Mandiri ke-24, dimana event ini menjadi simbol kontribusi Bank Mandiri untuk dunia usaha dan pelaku usaha muda Indonesia.

Dia pun berharap event ini dapat mengapresiasi pelaku usaha muda atas semangat dan inovasi yang telah mereka lakukan untuk kemajuan ekonomi Indonesia

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, WMM 2022 terbagi ke dalam sub kategori baru yaitu boga atau bisnis makanan dan minuman, lalu kategori kreatif seperti kesenian dan budaya, fesyen, dan entertainmen.

Kemudian kategori teknologi dalam bentuk bisnis atau inovasi digital, dan juga kategori sosial yang memiliki aspek pemberdayaan lingkungan dan jasa kepada masyarakat. Seluruh peserta lanjut Rudi akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru mengenai cara mengelola dan memaksimalkan potensi bisnis. Sekaligus memperebutkan posisi pemenang dengan total hadiah mencapai Rp 2 miliar.  Pasalnya, dalam WMM 2022 Bank Mandiri kembali menghadirkan Expo bagi para peserta sebagai ajang mengenalkan produk dan bisnisnya kepada masyarakat secara langsung. Expo WMM 2022 juga menjadi poin penting dalam penilaian bagi peserta untuk meraih posisi puncak. “Tidak hanya sekedar kompetisi, peserta WMM 2022 akan mendapatkan banyak ilmu baru. Sekaligus meningkatkan kapasitas dan kemampuan sebagai pebisnis yang tangguh mulai dari meningkatkan kemampuan branding, komunikasi, hingga strategi marketing lainnya,” lanjut Rudi. Inovasi penyelengaraan WMM 2022 tidak berhenti sampai disitu, pada tahun ini untuk pertama kalinya dibuka kategori santripreneur. Hal ini dilakukan untuk mendorong kapasitas para santri di seluruh Indonesia agar memiliki semangat kewirausahaan dan diharapkan dapat menjadi bagian dari motor perekonomian nasional di masa mendatang. Sebagai rangkaian dari pre-event kompetisi, anak muda yang sedang merancang model bisnis usahanya juga dapat mendaftarkan diri dalam kategori business plan. Ide bisnis yang cemerlang juga berpeluang untuk memperoleh hadiah dengan total mencapai Rp500 juta. Selanjutnya, seleksi kompetisi WMM bagi pengusaha muda akan dilakukan di masing-masing wilayah dengan tahapan awal registrasi melalui akses website www.wmm.id pada 27 September - 27 Oktober 2022. Setelah itu, akan dilakukan seleksi administrasi, asesmen, validasi dan penjurian regional 2 minggu setelah pendaftaran ditutup. “Sebagai pionir program pembinaan wirausaha, Wirausaha Muda Mandiri memiliki keistimewaan bagi para peserta yaitu kesempatan untuk bergabung dalam komunitas alumni dan tentu saja mengakses produk dan layanan keuangan Bank Mandiri untuk membantu pengembangan usaha,” pungkas Rudi.