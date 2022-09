JAKARTA – Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) menyampaikan perhitungannya tentang apa yang diperlukan untuk akhirnya menjinakkan inflasi yang sangat tinggi.

Melansir Fortune di Jakarta, Selasa (27/9/2022), hal itu karena inflasi bisa menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat, pengangguran dan potensi resesi.

Saat konferensi pers, Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell mengakui apa yang telah dikatakan para ekonom selama berbulan-bulan soal merekayasa pendaratan mulus.

Di mana dia akan berhasil memperlambat pertumbuhan untuk mengendalikan inflasi agar tidak terlalu menyebabkan resesi.

Namun hal tersebut tampaknya semakin tidak mungkin.

“Peluang pendaratan mulus cenderung berkurang, karena The Fed terus menaikkan biaya pinjaman untuk memperlambat laju inflasi terburuk dalam empat decade. Tidak ada yang mengetahui apakah proses ini akan mengarah pada resesi, jika demikian lalu seberapa signifikan resesi itu,” kata Powell.

Lalu, sebelum pembuat kebijakan The Fed akan mempertimbangkan untuk menghentikan kenaikan suku bunga, mereka harus melihat pertumbuhan yang lambat.

Serta peningkatan pengangguran yang sederhana dan bukti jelas bahwa inflasi bergerak kembali ke target 2% mereka.

“Kita harus mendapatkan inflasi di belakang kita. Saya berharap ada cara tanpa rasa sakit untuk melakukan itu, tapi tidak ada,” ucap Powell.

Pernyataan Powell mengikuti kenaikan tiga perempat poin substansial lainnya, ketiga berturut-turut oleh komite pembuat kebijakan The Fed.

Tindakan terbarunya membawa suku bunga jangka pendek utama yang memengaruhi banyak pinjaman konsumen dan bisnis, 3% menjadi 3,25%. Itu level tertinggi sejak awal 2008.

Penurunan harga gas telah sedikit menurunkan inflasi utama yang masih menyakitkan pada bulan Agustus dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan harga pompa bensin itu mungkin telah berkontribusi pada kenaikan baru-baru ini dalam peringkat persetujuan publik Presiden Joe Biden, yang diharapkan Demokrat akan meningkatkan prospek mereka dalam pemilu sela pada November.

Terlihat bahwa pejabat The Fed juga memperkirakan lebih banyak kenaikan ukuran jumbo yang akan datang, menaikkan suku bunga acuan mereka menjadi sekitar 4,4% pada akhir tahun, poin penuh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan baru-baru ini pada bulan Juni.

Mereka juga berharap untuk menaikkan suku bunga lagi tahun depan menjadi sekitar 4,6%. Itu akan menjadi level tertinggi sejak 2007.

Dengan menaikkan suku bunga pinjaman, The Fed membuatnya lebih mahal untuk mengambil hipotek atau pinjaman mobil atau bisnis.

Konsumen dan bisnis kemudian mungkin meminjam serta membelanjakan lebih sedikit, mendinginkan ekonomi dan memperlambat inflasi.

Bank sentral utama lainnya juga mengambil langkah agresif untuk memerangi inflasi global yang didorong oleh pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 dan kemudian perang Rusia-Ukraina.

Bank sentral Inggris menaikkan suku bunga utamanya setengah poin persentase, ke level tertinggi dalam 14 tahun.

Itu adalah langkah ketujuh berturut-turut Bank of England untuk meningkatkan biaya pinjaman pada saat kenaikan harga pangan dan energi, yang telah memicu krisis biaya hidup yang parah.

Bulan ini, bank sentral Swedia menaikkan suku bunga utamanya satu poin penuh.

Bank Sentral Eropa menyampaikan kenaikan suku bunga terbesar yang pernah ada dengan kenaikan tiga perempat poin untuk 19 negara yang menggunakan mata uang Euro.

Dalam perkiraan ekonomi triwulanan mereka pada hari Rabu, pembuat kebijakan The Fed juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap lemah untuk beberapa tahun ke depan, dengan pengangguran dari yang saat ini 3,7% akan meningkat menjadi 4,4% pada akhir tahun 2023.

Secara historis, para ekonom mengatakan bahwa setiap kali pengangguran meningkat setengah poin selama beberapa bulan, resesi selalu mengikuti.

"Jadi perkiraan (The Fed) adalah pengakuan implisit bahwa resesi mungkin terjadi, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa," kata seorang ekonom di Piper Sandler (sebuah bank investasi) Roberto Perli.

Pejabat The Fed memperkirakan ekonomi tahun ini berkembang hanya 0,2%, jauh lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 1,7% hanya tiga bulan lalu. Mereka juga membayangkan pertumbuhan yang lamban di bawah 2% dari tahun 2023 hingga 2025.

Bahkan The Fed memperkirakan bahwa dengan kenaikan suku bunga yang curam masih mengharapkan inflasi inti, yang tidak termasuk biaya makanan dan gas yang bergejolak, menjadi 3,1% pada akhir tahun 2023, jauh di atas target tingkat inflasi 2%.

Dalam pidatonya bulan lalu, Powell mengingatkan bahwa langkah The Fed akan membawa rasa sakit bagi rumah tangga dan bisnis.

Dirinya juga menambahkan bahwa komitmen bank sentral untuk membawa inflasi kembali ke target 2% adalah tanpa syarat.

Suku bunga jangka pendek pada tingkat yang sekarang dibayangkan Fed akan memaksa banyak orang Amerika untuk melakukan pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi pada berbagai pinjaman daripada di masa lalu.

Pada pekan lalu rata-rata tingkat hipotek tetap mencapai 6%, titik tertinggi dalam 14 tahun yang membantu menjelaskan mengapa penjualan rumah anjlok.

Menurut Bankrate.com, tarif kartu kredit telah mencapai level tertinggi sejak tahun 1996.

Inflasi sekarang tampaknya semakin didorong oleh upah yang lebih tinggi dan oleh keinginan konsumen yang terus-menerus untuk berbelanja dan berkurang oleh kekurangan pasokan yang telah mengganggu perekonomian selama resesi pandemi.

Pada hari Minggu, Biden mengatakan pada 60 Minutes CBS bahwa dia percaya pendaratan mulus bagi ekonomi masih mungkin, menunjukkan bahwa undang-undang energi dan perawatan kesehatan pemerintahannya baru-baru ini akan menurunkan harga untuk obat-obatan dan perawatan kesehatan.

Undang-undang tersebut dapat membantu menurunkan harga obat resep. Namun, analisis luar menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan banyak membantu untuk segera menurunkan inflasi secara keseluruhan.

Bulan lalu, Kantor Anggaran Kongres nonpartisan menilai itu akan memiliki efek dapat diabaikan pada harga hingga tahun 2023.

Model Anggaran Penn Wharton University of Pennsylvania melangkah lebih jauh dengan mengatakan dampak terhadap inflasi secara statistik tidak dapat dibedakan dari nol selama dekade berikutnya.

Meski begitu, beberapa ekonom mulai mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang cepat (tercepat sejak awal 1980-an) akan menyebabkan lebih banyak kerusakan ekonomi daripada yang diperlukan untuk menjinakkan inflasi.

Seorang ekonom di Roosevelt Institute Mike Konczal mencatat bahwa ekonomi sudah melambat dan kenaikan upah, pendorong utama inflasi sedang mendatar dan dengan beberapa langkah bahkan sedikit menurun.

Survei juga menunjukkan bahwa orang Amerika mengharapkan inflasi mereda secara signifikan selama lima tahun ke depan.

Itu adalah tren yang penting karena ekspektasi inflasi dapat terpenuhi dengan sendirinya. Jika orang mengharapkan inflasi mereda, beberapa orang akan merasakan lebih sedikit tekanan untuk mempercepat pembelian mereka.

Pengeluaran yang lebih sedikit kemudian akan membantu kenaikan harga yang moderat.

Kenaikan suku bunga The Fed yang cepat mencerminkan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral utama lainnya, berkontribusi pada kekhawatiran tentang potensi resesi global.

Bank Sentral Eropa pada pekan lalu menaikkan suku bunga acuannya sebesar tiga perempat poin persentase. Bank of England, Reserve Bank of Australia, dan Bank of Canada semuanya telah melakukan kenaikan suku bunga yang besar dan kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Di China, ekonomi terbesar kedua di dunia, pertumbuhan sudah menderita dari penguncian Covid berulang yang dilakukan pemerintah.

Jika resesi melanda sebagian ekonomi besar, itu juga bisa menggelincirkan Amerika Serikat.