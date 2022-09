JAKARTA - Wall Street akhirnya rebound ditutup naik tajam pada perdagangan Rabu (28/9/2022) waktu setempat. Bursa saham AS menguat dibantu oleh penurunan bunga obligasi AS.

Mengutip Reuters, Kamis (29/9/2022), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 1,88% menjadi berakhir pada 29.683,74 poin, sedangkan S&P 500 (.SPX) naik 1,97% menjadi 3.719,04. Itu adalah kenaikan satu hari terbesar S&P 500 sejak 10 Agustus. Nasdaq Composite (.IXIC) melonjak 2,05% menjadi 11.051,64.

Indeks S&P 500 mencatat kenaikan pertamanya dalam tujuh sesi setelah ditutup pada hari Selasa di level terendah sejak akhir 2020.

Saham Megacaps sensitif suku bunga seperti Microsoft, Amazon dan Meta Platforms (META.O) menguat karena imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun turun lebih dari 0,26 poin persentase dalam penurunan satu hari terbesar sejak 2009.

Mendorong imbal hasil lebih rendah pada Treasuries dengan jatuh tempo enam bulan dan lebih lama, Bank of England mengatakan akan membeli obligasi Inggris jangka panjang dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas keuangan di pasar yang diguncang secara global oleh kebijakan fiskal pemerintah baru di London.

"Imbal hasil pada Treasury dua tahun telah naik terus-menerus selama beberapa minggu terakhir, dan untuk pertama kalinya kami melihatnya turun selama dua hari berturut-turut, dan itu membuat ekuitas beristirahat," kata Kepala Strategi Pasar di B. Riley Wealth Art Hogan.

The Fed kemungkinan akan mendapatkan biaya pinjaman ke tempat yang mereka butuhkan pada awal tahun depan, kata Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Charles Evans. Bursa Saham AS telah terpukul pada tahun 2022 oleh kekhawatiran bahwa dorongan agresif oleh The Fed untuk menaikkan biaya pinjaman dapat membuat ekonomi mengalami penurunan.

Saham Apple Inc (AAPL.O) turun 1,3% setelah Bloomberg melaporkan perusahaan membatalkan rencana untuk meningkatkan produksi iPhone baru tahun ini setelah lonjakan permintaan yang diantisipasi gagal terwujud.

Apple relatif lebih unggul dalam aksi jual pasar saham 2022, turun sekitar 15% pada tahun ini, dibandingkan kerugian 22% S&P 500. Semua dari 11 indeks sektor S&P 500 naik, dipimpin oleh lonjakan 4,4% dalam energi (.SPNY) dan lompatan 3,2% dalam layanan komunikasi (.SPLRCL).