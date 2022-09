JAKARTA - Penjelasan Wings Group soal temuan Mie Sedaap mengandung pestisida. Sebagaimana diketahui, Mie Sedaap goreng rasa Korean Spicy Chicken ditarik dari pasar Hong Kong lantaran di temukan adanya pestisida, etilen oksida.

Head of Corporate Communications & CSR WINGS Group Indonesia Sheila Kansil menegaskan, Mie Sedaap selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi konsumen, dari seluruh lini proses dan produksi.

"Berkenaan dengan publikasi yang beredar mengenai produk Mie Sedaap, kami memastikan tidak ada penggunaan pestisida dan Etilen oksida (EtO) pada Mie Sedap dan telah mengantongi persyaratan BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi," ujar Sheila melalui keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (29/9/2022).

Sheila menjelaskan, Wings Grup memproduksi Mie Sedaap sesuai dengan regulasi dari badan terkait untuk memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir dengan sajian Mie Sedaap.

"Mie Sedaap diproduksi dengan menaati regulasi dari badan terkait untuk memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku, di antaranya izin Badan Pengawas Obat & Makanan Republik Indonesia( Sertifikat Halal (MUI), Sertifikasi ISO 22000 mengenai Standar Internasional Manajemen Keamanan Pangan, serta Sertifikasi ISO 9001 mengenai Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu," terang Sheila.

Dia juga menuturkan bahwa produk Mie Sedaap juga telah dinikmati oleh konsumen di lebih dari 30 negara selama belasan tahun terakhir dan telah memenuhi standar wajib ekspor, termasuk kandungan, pengemasan, hingga pelabelan produk.

"Upaya untuk tunduk pada peraturan yang berlaku ini merupakan komitmen Mie Sedaap sebagai bagian dari WINGS Group Indonesia yang telah hadir selama lebih dari 70 tahun, untuk menyediakan produk-produk berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena kami percaya bahwa the best things in life should be accessible for all," tegas Sheila.

Sebelumnya, produk mi instan asal Indonesia ini ditarik dari pasar Hong Kong. Hal ini lantaran Center for Foods Safety (CFS) Hong Kong menemukan pestisida, etilen oksida pada mi tersebut.

"CFS mengumpulkan sampel produk dari supermarket di Lok Fu untuk diuji di bawah Program Pengawasan Makanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel mi, kemasan bumbu, dan kemasan bubuk cabai produk mengandung pestisida dan etilen oksida," tulis pernyataan resmi CFS, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (28/9/2022).

CFS selaku Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan Hong Kong telah memberikan instruksi kepada pihak yang bersangkutan untuk menghentikan penjualan dan menarik produk Mie Sedaap yang terkontaminasi pestisida, etilen oksida dari pasar.