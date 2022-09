JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melakukan pertemuan dengan dua top eksekutif Investcorp.

Diketahui, Investcorp merupakan perusahaan pengelola investasi global terkemuka yang berbasis di Bahrain.

Adapun momen tersebut diunggah Hary Tanoesoedibjo di akun Instagram pribadinya, @hary.tanoesoedibjo, pada Kamis (29/9/2022).

Dalam unggahan tersebut, diketahui Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan Executive Chairman Investcorp, Mahfoodh Alardhi, dan Co-CEO Investcorp, Hazem Ben Gacem, pada Selasa (27/9/2022).

"Having guests from the Top Executives of Investcorp, Bahrain: Mr. Mohammed Mahfoodh Alardhi (Executive Chairman) and Mr. Hazem Ben Gacem (Co-CEO)," kata Hary Tanoesoedibjo, dalam unggahan di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Hary Tanoesoedibjo memajang fotonya bersama kedua top eksekutif Investcorp tersebut. Dia didampingi putrinya, Valencia Tanoesoedibjo. Hary Tanoesoedibjo tidak merinci hasil pertemuan tersebut. Hanya ada penjelasan singkat bahwa melalui pertemuan itu, Executive Chairman MNC Group tersebut menjajaki kemungkinan kerja sama dan kesepakatan dengan dua top eksekutif Investcorp itu. "Looking forward to making interesting cooperation and deals," ujar Hary Tanoesoedibjo menutup pernyataan di unggahan Instagramnya. Investcorp didirikan di Bahrain pada tahun 1982, dan merupakan perusahaan pengelola investasi global yang beroperasi di Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, India, China, dan Singapura. Basis klien utama Investcorp terutama di enam negara Dewan Kerjasama Teluk, dan sejumlah klien institusi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.