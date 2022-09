JAKARTA - MNC Sekuritas kembali memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bagi investor pemula yang baru masuk pasar saham pasti memiliki semangat yang tinggi demi mengejar keuntungan. Tidak salah menjadikan pasar saham sebagai sumber investasi untuk mencari keuntungan.

Tapi di sisi lain investor perlu menyadari bahwa ada risiko investasi yang juga harus dihadapi. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan investor pemula adalah membatasi risiko dengan cara menjaga aset yang dimiliki dengan menerapkan money management.

Money Management adalah tata kelola modal atau portofolio yang dimiliki. Dalam dunia trading dan investasi saham, investor perlu menyadari akan pentingnya mengelola modal di portofolio agar tidak tergerus atau meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Jika investor memiliki money management yang baik, potensi untuk menuai keuntungan akan semakin besar.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Bagaimana cara menerapkan money management yang baik untuk menghasilkan keuntungan dari pasar modal? Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan tema "Profit Konsisten dengan Money Management" pada Kamis (29/09/2022) pukul 16.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Equity Analyst MNC Sekuritas, Aqil Triyadi. Saksikan IG live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!