JAKARTA Â - Harga komoditas pangan khususnya cabai di Pasar DKI Jakarta, terpantau turun meski tidak signifikan. Lantas, harganya jadi berapa?

Melansir Info Pangan Jakarta hari ini, Jumat (30/9/2022), salah satu jenis cabai yang merosot adalah cabai merah keriting. Di Pasar Grogol harganya turun Rp10.000 menjadi Rp50.000 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya.

Tak hanya di pasar itu, beberapa pasar lain juga demikian.

Di Pasar Ujung Menteng, cabai merah keriting turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kg, di Pasa Cibubur turun Rp 15.000 menjadi Rp55.000 per kg, di Pasar Gondangdia turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kg, di Pasar Johar Baru turun Rp 10.000 menjadi Rp50.000 per kg.

 BACA JUGA:Harga Cabai Hari Ini Turun Nih Ibu-Ibu, Berikut Rinciannya

Kemudian, di Pasar Pal Merah juga turun Rp10.000 menjadi Rp55.000 per kg, di Pasar Pondok Labu turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kg, serta Pasar Rumput yang turun hingga Rp20.000 menjadi Rp65.000 per kg.

Beralih ke jenis lainnya, yakni cabai merah besar.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Di Pasar Jatinegara harganya turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kg, di Pasar Ujung Menteng turun Rp5.000 menjadi Rp70.000 per kg, di Pasar Pondok Labu dan Pasar Pal Merah turun Rp5.000 menjadi Rp55.000 per kg, di Pasar Rumput turun Rp10.000 menjadi Rp75.000 per kg, serta di Pasar Cibubur turun hingga Rp25.000 menjadi Rp45.000 per kg.

Berikutnya ada cabai rawit hijau. Di Pasar Grogol harganya turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kg, di Pasar Jatinegara turun menjadi Rp40.000 per kg, di Pasar Pal Meriam turun Rp5.000 menjadi Rp30.000 per kg, di Pasar Cijantung turun Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kg, di Pasar Ujung Menteng turun Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kg.

Adapun di Pasar Baru Atom juga turun Rp10.000 menjadi Rp50.000 per kg, di Pasar Rumput turun Rp 15.000 menjadi Rp40.000 per kg, serta di Pasar Pal Merah turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kg.

Lanjut ke cabai rawit merah. Khusus jenis cabai ini, rata-rata turunnya Rp5.000 per kg. Hanya saja patokan harganya yang berbeda. Seperti di Pasar Tomang Barat menjadi Rp70.000 per kg, di Pasar Kalideres menjadi Rp55.000 per kg, di Pasar Cengkareng menjadi Rp60.000 per kg, di Pasar Johar Baru menjadi Rp60.000 per kg, di Pasar Baru Metro Atom menjadi Rp75.000 per kg.