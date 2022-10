JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Untuk menarik minat investasi di pasar modal, MNC Sekuritas dan MNC Asset Management menggelar Top Subscriber Contest. Anda berkesempatan untuk mendapatkan Bonus Unit Penyertaan (UP) Reksa Dana senilai Rp 100.000 dengan pembelian Reksa Dana MNC Dana Likuid atau MNC Dana Syariah minimum Rp 3.000.000 melalui aplikasi MotionTrade!

Bonus akan diberikan kepada 30 (tiga puluh) investor dengan penambahan saldo tertinggi jika memenuhi syarat saldo minimum selama periode program.

Promo ini berlaku untuk pembelian reksa dana MNC Dana Likuid atau MNC Dana Syariah selama 3 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2022.

Pastikan Anda tidak melewatkan promo dari MNC Asset Management! Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengakses bit.ly/promoMAM2022

Nikmati layanan investasi saham dan juga reksa dana dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!