JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) membuka lowongan kerja. Simak infomasi lengkapnya berikut ini.

Pertamina International Shipping merupakan anak usaha Pertamina yang pada tahun 2021 ditunjuk sebagai induk subholding pengapalan di lingkungan Pertamina. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 425 unit kapal.

Mengutip akun Instagram @pertamina_pis hari ini, Selasa (4/10/2022), Perusahaan tengah membuka rekrutmen awak kapal untuk sejumlah posisi. Adapun posisi yang dibuka antara lain Master, Chief Officer, Second Officer, Third Officer, Chief Engineer, Chief Engineer, Second Engineer, Gas Engineer, dan Third Engineer.

Bagi yang berminat mengisi salah satu posisi tersebut, cermati kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan:

1.Master

Kualifikasi

COC: ANT I & Diploma certificate

Min.Experience Master Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT

Umur Max 56 tahun

2.Chief Officer

Kualifikasi :

COC : ANT II & Diploma Certificate

Min.Experience Chief Officer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 50 tahun 3. Second Officer Kualifikasi : COC : ANT III & Diploma Certificate Min.Experience 2nd Officer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 40 tahun 4.Third Officer Kualifikasi : COC : ANT III & Diploma Certificate Min.Experience Master Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 35 tahun 5.Chief Engineer Kualifikasi : COC : ATT I & Diploma Certificate Min.Experience Chief Engineer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 50 tahun 6.Second Engineer Kualifikasi : COC : ATT II & Diploma Certificate Min.Experience 2nd Engineer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 45 tahun 7.Gas Engineer Kualifikasi : COC : ATT III & Diploma Certificate Min.Experience Gas Engineer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 45 tahun 8.Third Engineer Kualifikasi : COC : ATT II & Diploma Certificate Min.Experience 3th Engineer Oil/Gas/Chemical Thanker 2 years min ≥ 3000 GT Umur Max 40 tahun. Cara Mendaftar Kirimkan CV (Curriculum Vitae) ke alamat email : rekrutmen.pwt.laut@pertamina.com Email di luar tanggal tersebut akan diabaikan Cantumkan dalam subject email sesuai jabatan yang dilamar. Contoh : Lamaran Master Sudah mendapatkan Vaksin Covid dosis lengkap Sertifikat valid berdasarkan STCW 2010 Trading area Indonesia & world wide Diutamakan pengalaman SIRE & Vetting Inspection. Sebagai informasi, pendaftaran dibuka hingga 14 Oktober 2022. Pastikan Anda mengirimkan lamaran sebelum tenggat waktu tersebut, ya!