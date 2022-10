JAKARTA - Kapan harga pertalite turun? Penurunan harga pertalite tinggal menuggu waktu saja. Saat ini harga pertalite dijual Rp10.000 per liter sejak 3 September 2022.

Apalagi harga pertamax sudah turun menjadi Rp13.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter pada 1 Oktober 2022.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, harga pertalite bisa turun jika harga minyak dunia turun. Saat ini tren minyak dunia bergerak naik turun di angka USD80 per barel.

"Kalau harga minyak turun banget bisa aja (harga Pertalite turun)," kata Tutuka di Jakarta Selasa (4/10/2022).

Namun diakui Tutuka, saat ini harga pertalite masih di bawah harga keekonomian karena pemerintah masih memberikan subsidi.

Pertalite sebagai BBM Khusus Penugasan (JBKP) bisa turun jika berhubungan langsung dengan harga minyak dunia.

Sekadar informasi. harga minyak naik tipis di perdagangan Asia pada Selasa sore, karena ekspektasi bahwa OPEC+ mungkin menyetujui pengurangan besar produksi minyak mentah ketika bertemu pada Rabu (5/10/2022) mengimbangi kekhawatiran tentang ekonomi global.

Minyak mentah berjangka Brent terangkat 46 sen atau 0,5% menjadi diperdagangkan di 89,32 dolar AS per barel pada pukul 06.29 GMT, setelah melonjak lebih dari 4,0% di sesi sebelumnya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 30 sen atau 0,4%, menjadi diperdagangkan di 83,93 dolar AS per barel. WTI melambung lebih dari 5,0% di sesi sebelumnya, kenaikan harian terbesar sejak Mei.

