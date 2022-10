BOGOR โ€“ Investor MNC Sekuritas jadikan saham blue chip di MotionTrade sebagai mahar pernikahan. Investor MNC Sekuritas yaitu Depiliyanto mengikat janji pernikahan bersama wanita pilihannya, Intan Permatasari pada 2 Oktober 2022.

Intan dipinang Depiliyanto dengan mahar saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak 200 lembar. Saham tersebut dibeli melalui aplikasi MotionTrade yang merupakan aplikasi online trading saham unggulan dari MNC Sekuritas.

โ€œKami menginginkan pernikahan yang unik dan berbeda dari pasangan lain pada umumnya, sehingga memilih mahar pernikahan berupa saham. Saya memilih BBCA sebagai mahar saham karena BBCA merupakan saham blue chip yang masuk dalam indeks saham LQ45, dan secara teknikal maupun fundamental masuk ke kategori saham yang baik,โ€ ujar Depiliyanto, Rabu (5/10/2022).

Menanggapi mahar saham pasangan investor ini, Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan bahwa saham sebagai mahar pernikahan menjadi tren yang kian digandrungi. Generasi muda harus memahami pentingnya berinvestasi untuk bekal di masa depan, termasuk saat memasuki jenjang pernikahan dan membentuk keluarga baru.

โ€œMahar saham semakin populer dan diminati pasangan muda. Umumnya masyarakat menggunakan emas, uang tunai, atau seperangkat alat sholat sebagai mahar. Mahar berupa saham ini tentunya menjadi contoh yang unik bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan baru. Kami berharap akan semakin banyak pasangan terinsipirasi untuk melakukan hal serupa. Saham pun dapat digunakan sebagai investasi untuk kebutuhan jangka panjang. Selain itu, mahar berupa saham dapat menjadi contoh yang positif untuk mengajak pasangan untuk konsisten berinvestasi,โ€ tutup Thomas.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Untuk diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan.