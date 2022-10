JAKARTA - Harga pertalite hari ini di seluruh Indonesia per 5 Oktober 2022. Pemerintah menyebut harga pertalite bisa saja turun dari harga saat ini Rp10.000 per liter.

Namun, penurunan harga pertalite tentu melihat tren pergerakan minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia di level USD80 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengataka, harga pertalite bisa turun jika harga minyak dunia turun.

"Kalau harga minyak turun banget bisa aja (harga Pertalite turun)," kata Tutuka di Jakarta Selasa (4/10/2022).

Saat ini harga pertalite dijual Rp10.000 per liter sejak 3 September 2022.

Sinyal penurunan harga pertalite juga bisa dilihat dari penurunan harga pertamax yang turun menjadi Rp13.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter pada 1 Oktober 2022.

Namun diakui Tutuka, saat ini harga pertalite masih di bawah harga keekonomian karena pemerintah masih memberikan subsidi.

Untuk harga pertalite per hari ini, Rabu (5/10/2022), masih dijual Rp10.000 per liter untuk seluruh wilayah Indonesia dan Solar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, Pertamina menurunkan harga pertamax di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Bali, NTB, dan NTT jadi Rp13.900/liter. Harga tersebut turun Rp600, dari sebelumnya Rp 14.500/liter, sedangkan Harga BBM Pertamax di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat turun harga menjadi Rp14.200 per liter. Harga itu turun Rp650 dari sebelumnya Rp 14.850/liter. Selain Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga ikut turun, sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex naik. Besaran penurunan harga Pertamax Turbo maupun kenaikan Pertamina Dex dan Dexlite disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Berikut rincian harga baru BBM Pertamina, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite mulai 1 Oktober 2022: 1. Provinsi Aceh Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 2. Provinsi Sumatera Utara Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 3. Provinsi Sumatera Barat Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 4. Provinsi Riau Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.550 Dexlite Rp 18.400 Pertamina Dex Rp 18.700 5. Provinsi Kepulauan Riau Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.550 Dexlite Rp 18.400 Pertamina Dex Rp 18.700 6. Kodya Batam Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.550 Dexlite Rp 18.400 Pertamina Dex Rp 18.700 7. Provinsi Jambi Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 8. Provinsi Bengkulu Pertamax Rp 14.500 Pertamax Turbo Rp 15.550 Dexlite Rp 18.400 Pertamina Dex Rp 18.700 9. Provinsi Sumatera Selatan Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 10. Provinsi Bangka Belitung Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 11. Provinsi Lampung Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 12. Provinsi DKI Jakarta Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 13. Provinsi Banten Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 14. Provinsi Jawa Barat Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 15. Provinsi Jawa Tengah Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 16. Provinsi DI Yogyakarta Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 17. Provinsi Jawa Timur Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 18. Provinsi Bali Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 19. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 20. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pertamax Rp 13.900 Pertamax Turbo Rp 14.950 Dexlite Rp 17.800 Pertamina Dex Rp 18.100 21. Provinsi Kalimantan Barat Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 22. Provinsi Kalimantan Tengah Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 23. Provinsi Kalimantan Selatan Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 24. Provinsi Kalimantan Timur Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 25. Provinsi Kalimantan Utara Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 26. Provinsi Sulawesi Utara Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 27. Provinsi Gorontalo Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 28. Provinsi Sulawesi Tengah Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 29. Provinsi Sulawesi Tenggara Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 30. Provinsi Sulawesi Selatan Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 31. Provinsi Sulawesi Barat Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400 32. Provinsi Maluku Pertamax Rp 14.200 Dexlite Rp 18.100 33. Provinsi Maluku Utara Pertamax Rp 14.200 Dexlite Rp 18.100 34. Provinsi Papua Pertamax Rp 14.200 Pertamax Turbo Rp 15.250 Dexlite Rp 18.100 35. Provinsi Papua Barat Pertamax Rp 14.200 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp 18.400