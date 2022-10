JAKARTA - Daftar 5 orang terkaya di Indonesia berkat bisnis batu bara akan diulas dalam artikel ini. Melonjaknya harga batu bara membuat bisnis ini menjanjikan.

Tercatat, Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Oktober 2022 naik USD11,75 per ton menjadi USD330,97 per ton dari USD319,22 per ton pada September 2022 lalu.

Kenaikan HBA Oktober ini dipengaruhi oleh naiknya rata-rata indeks bulanan penyusunan HBA, yaitu ICI naik 3,63%, Platts naik 4,41%, GNCC naik 3,98%, dan NEX naik 3,08%.

Di antara banyaknya pebisnis batu bara, berikut ini Okezone rangkum lima orang terkaya Indonesia berkat bisnis batu bara, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

1. Garibaldi Thohir

Kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir ini menjadi salah satu pengusaha batu bara yang sukses. Garibaldi Thohir merupakan CEO PT Adaro Energy Tbk.

Menurut data Forbes 2021, Garibaldi Thohir mempunyai kekayaan USD2,6 miliar atau setara Rp39 triliun (kurs Rp15.000 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, Garibaldi Thohir menduduki peringkat 17 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2021.

2. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong merupakan pendiri dari Bayan Resources. Low Tuck Kwong dijuluki raja batu bara ini memiliki harta kekayaan USD1,1 miliar atau setara Rp16,5 triliun dan menempati peringkat 18 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2021.

3. Theodore Rachmat Pebisnis batu bara senior Oei Giok Eng atau lebih sering dikenal sebagai Theodore Permadi Rachmat, adalah orang yang membesarkan PT Astra International Tbk. Setelah pensiun dari Astra, Permadi masuk ke bisnis batu bara. Theodore Rachmat merupakan pendiri dari Triputra Group. Berdasarkan data Forbes 2021, Theodore Rachmat merupakan orang terkaya ke-15 di Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp44,41 triliun. 4. Peter Sondakh Peter Sondakh merupakan pendiri dari Rajawali Corpora, Bisnis yang Peter miliki sudah banyak, seperti hotel, media, pertambangan, dan perkebunan sawit. Keuntungan Peter dari bisnis batu bara berasal Archi Indonesia Dengan kekayaan sekitar Rp28,65 triliun, Peter menempati urutan ke-20 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2021. 5. Kiki Barki Kiki Barki merupakan pendiri PT Harum Energy Tbk yang bergerak di sektor pertambangan. Dari sektor ini, menjadikan Kiki Barki kaya raya. Dengan kekayaan sekitar Rp23,04 triliun, dirinya menjadi orang terkaya ke-27 di Indonesia.