JAKARTA – Daftar bansos yang akan cair di bulan Oktober 2022. Pemerintah sejak awal September diketahui sudah mencairkan sejumlah bansos.

Per Oktober 2022 akan ada 8 bansos yang siap cair. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat dari bansos PKH.

Berikut Okezone Senin (10/10/2022) telah merangkum beberapa fakta mengenai 8 bansos yang cair di bulan Oktober 2022, sebagai berikut:

1. BLT BBM

BLT BBM ini dicairkan sebesar Rp12,17 triliun. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan yaitu untuk September hingga Desember dan diberikan dua kali secara bertahap dengan nominal Rp300 ribu.

2. BLT UMKM

BLT UMKM akan cair Oktober hingga Desember 2022 sebesar Rp600.000.

BLT UMKM ini berasal dari anggaran belanja wajib daerah untuk pelindungan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022 menyatakan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib pelindungan sosial untuk priode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022.

3. BLT subsidi gaji atau BSU

BLT subsidi gaji atau BSU tahap 4 akan cair pekan depan. Sebanyak 1,2 juta pekerja.

Kementerian Ketenegakerjaan melanjutkan penyaluran BSU tahap ke 4 sebesar Rp600 ribu kepada pekerja yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang ada.

4. BLT ojek online (Ojol)

Pemerintah Kota Medan memastikan berencana menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada penarik becak motor, pengemudi ojek online (ojol) dan sopir angkutan kota (angkot) mulai 5 Oktober 2022 mendatang.

Total ada 17.229 orang penarik betor, pengemudi ojek online dan sopir angkot yang akan menerima BLT sebesar Rp600 ribu per orang.

5. BLT Nelayan

Nelayan mendapatkan BLT sebesar Rp150 ribu per bulan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal menyalurkan dana BLT sebesar Rp150.000 per bulan kepada para nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov Jabar bersama stakeholder terkait menggelar Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan.

6. BLT Dana

Desa BLT Dana Desa akan dihapus tahun depan. Penghapusan BLT Dana Desa akan dialihkan ke bantuan sosial lainnya. BLT Dana Desa 2023 bakal dihapus jika angga.ran untuk penangangan Covid-19 tahun depan sudah tidak ada.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar mengungkapkan, BLT pada 2023 kemungkinan masih dianggarkan, namun bukan untuk penanganan pandemi yang penyalurannya lebih lebih luas, akan tetapi untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

7. Bansos PKH

Adapun bansiszyang sudah direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan III ini sudah disalurkan sebanyak Rp21,3 triliun atau 74,3% dari anggaran tersebut. Sementara pada Triwulan IV akan dicairkan mulai Senin (3/10/2022).

Besaran bansos PKH ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Misalnya aspek kesehatan, apakah ibu yang ada di keluarga penerima manfaat itu sedang hamil atau tidak. Apabila sedang hamil maka akan mendapatkan Rp3 juta dalam satu tahun.

Kemudian ada balitanya atau tidak. Jika ada beritanya, maka diberikan tambahan Rp3 juta dalam satu tahun dan akan disalurkan secara langsung kepada penerima bansos melalui bank-bank negara (Himbara).

Kemudian, aspek pendidikan. Jika di dalam keluarga penerima manfaat memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), maka akan mendapat tambahan bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun. Selain itu, jika memiliki anak yang duduk di bangku SMP, akan di tambah Rp1,5 juta per tahun, sedangkan tingkat SMA diberi tambahan Rp2 juta per tahun.

Sementara, pada aspek kesejahteraan, Misalnya dalam keluarga penerima manfaat ada anggota keluarga yang cacat atau disabilitas, maka akan ada tambahan bantuan sosial senilai Rp2,4 juta per tahun.

Berikut cara mengecek penerima Bansos PKH:

- Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

- Masukkan alamat seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan pada kolom yang tersedia

- Masukkan nama sesuai yang tercantum di KTP

- Masukkan kode yang tertera dalam kotak boks captcha pada kolom

- Jika kode huruf tidak jelas, klik simbol 'reload' untuk mendapatkan kode baru

- Klik cari data, hasil data pencairan akan muncul pada laman cekbansos.kemensos.go.id.

Sementara, bagi masyarakat yang ingin menerima Bansos PKH, bisa mendaftar di laman DTKS Kemensos sebagai berikut:

- Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke aparat pemerintah daerah setempat seperti RT/RW atau Kantor Kelurahan/Desa.

- Usai mendaftar di RT/RW atau ke Kantor Kelurahan/Desa, kemudian Anda akan mendapat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.

- Kemudian, Anda tinggal membawa data pelengkap seperti KTP, NIK, Kartu Keluarga (KK), dan Kode Unik Keluarga dalam Data Terpadu.

- Data yang telah dilengkapi, kemudian akan diproses oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), kantor kelurahan, dan kantor Walikota/Kabupaten.

- Khusus untuk BPNT, nantinya akan dibuatkan rekening bank, dan akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Jika sudah daftar peserta DTKS Kemensos, anda dapat melakukan pengecekan terkait lolos atau tidak mendapatkan bansos PKH 2022 melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut besaran bansos PKH 2022 yang diberikan sesuai kriteria:

- Ibu hamil/nifas Rp3 juta per tahun.

- Anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta per tahun.

- SD Sederajat Rp900 ribu per tahun.

- SMP/Sederajat Rp1,5 juta per tahun.

- SMA/Sederajat Rp2 juta per tahun.

- Penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun.

- Lanjut usia (lansia) Rp2,4 juta per tahun.

8. BPNT

BPNT disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Adapun, besaran bantuan BPNT 2022 sebesar Rp2,4 juta per tahun. Senilai Rp200 ribu per bulan.

- Tinggu sampai muncul Reset Password berhasil

- Kata sandi baru siap digunakan