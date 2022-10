JAKARTA – Pada awal September 2022, harga BBM di Indonesia telah mengalami penyesuaian. Di Indonesia terdapat BBM yang paling murah, walaupun harga BBM beberapa mengalami penurunan dan kenaikan.

Berikut fakta terbaru harga BBM di Indonesia yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (9/10/2022).

1. Ada BBM Paling Murah

BBM yang dimaksud adalah Pertamina biosolar yang dijual oleh Pertamina. Murahnya harga solar ini karena adanya subsidi dari pemerintah. Selain solar, BBM jenis Pertalite dan Pertamax juga masih mendapat subsidi dari pemerintah.

Harga solar subsidi ini dijual Rp6.800 per liter dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

2. Kata BRIN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan analisis terkait apa saja dampak dari kenaiakan harga BBM bersubsidi.

Hasilnya adalah kenaikan harga BBM bersubsidi masih berdampak positif terhadap produk domestik bruto Indonesia, meskipun tidak terlalu signifikan.

3. Masih Positif

"Kenaikan harga BBM terhadap PDB kita masih positif, walaupun masih kecil nilainya. Jadi ini semua dalam bentuk presentase perubahan," kata Pakar Ekonomi Makro dan Perdagangan International BRIN, Iwan Hermawan di Jakarta, Senin (3/10/2022).

4. Skenario Simulasi Pendekatan Kesinambungan Umum

Iwan menjelaskan, bahwa pertumbuhan nilai terhadap PDB dilakukan melalui skenario simulasi pendekatan kesinambungan umum.

Di mana simulasi pertama, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting. Kedua, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting.

Ketiga, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos. Keempat, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transportasi dan logistik.

Kelima ialah kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transportasi dan logistik plus pertanian pangan.

"Dari skenario tersebut, kami ingin memastikan dampak dari adanya kenaiakan harga bbm, di mana 5 skenario tersebut memiliki tren yang makin meningkat," katanya.

5. Rincian Harga Baru BBM Pertamina

Berikut rincian harga baru BBM Pertamina, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite mulai 1 Oktober 2022:

- Provinsi Aceh

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.25

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Riau

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

- Provnisii Kepulauan Riau

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

- Kodya Batam

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

- Provinsi Jambi

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.40

- Provinsi Bengkulu

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

- Provinsi Sumatera Selatan

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Lampung

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi DKI Jakarta

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Banten

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Jawa Barat

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Jawa Tengah

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi DI Yogyakarta

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Jawa Timur

Pertamax Rp13.90

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.10

- Provinsi Bal

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Nusa Tenggara Timu

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

- Provinsi Kalimantan Barat

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Kalimantan Tengah

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Kalimantan Selatan

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Kalimantan Timur

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Kalimantan Utara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sulawesi Utara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Gorontalo

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sulawesi Tengah

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sulawesi Tenggara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp 18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sulawesi Selatan

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Sulawesi Barat

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

- Provinsi Maluku

Pertamax Rp14.200

Dexlite Rp18.100

- Provinsi Maluku Utara

Pertamax Rp14.200

Dexlite Rp18.100

- Provinsi Papua

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

- Provinsi Papua Barat

Pertamax Rp14.200

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400.