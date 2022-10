JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah Pekan Reksa Dana "Fun(d) Facts 2022" yang digelar MNC Sekuritas bersama 10 (sepuluh) Manajer Investasi mitranya pada Senin (10/10/2022) hingga Jumat (14/10/2022) secara virtual.

Webinar edukasi reksa dana ini digelar dalam rangka mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang aktif dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian/ Lembaga, Industri Jasa Keuangan, dan stakeholders secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama bulan Oktober.

Seremoni pembukaan acara Webinar Pekan Reksa Dana pada Senin (10/10/2022) dihadiri oleh Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Mashudi Hamka.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan, saat ini MNC Sekuritas telah menjalin kerja sama dengan 32 Manajer Investasi ternama di Indonesia. Sebanyak 132 produk reksa dana telah tersedia di aplikasi online trading MotionTrade, sehingga investor dapat bertransaksi saham dan reksa dana secara praktis di aplikasi MotionTrade.

"Kami mengangkat tema ‘Fund(d) Facts’ pada bulan Inklusi Keuangan tahun ini untuk mengupas fakta-fakta menarik mengenai investasi reksa dana, strategi yang bisa diterapkan investor, serta pilihan produk reksa dana di aplikasi MotionTrade yang dapat menjadi alternatif bagi investor," jelas Susy.

Sejak peluncuran MotionTrade pada Agustus 2021, MNC Sekuritas sebagai pemegang lisensi Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Online telah mencatatkan pertumbuhan transaksi reksa dana telah mencatatkan pertumbuhan transaksi reksa dana sepanjang 2022 lebih dari 9 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Jumlah nasabah yang berinvestasi reksa dana melalui MotionTrade pada tahun 2022 juga tercatat naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Webinar Pekan Reksa Dana "Fun(d) Facts 2022" dapat terselenggara dengan baik dan dihadiri lebih dari 1.000 peserta dengan dukungan dari BEI, KPEI, KSEI, dan 10 Manager Investasi mitra MNC Sekuritas, antara lain: Berdikari Manajemen Investasi, Capital Asset Management, Henan Putihrai Asset Management, MNC Asset Management, Reliance Manajer Investasi, Semesta Asset Management, Shinhan Asset Management Indonesia, Sucorinvest Asset Management, Syailendra Capital, dan Valbury Capital Management.

Dalam kesempatan yang sama, MNC Sekuritas juga meresmikan 3 (tiga) kantor cabang secara serentak yaitu Kantor Cabang Jakarta – Fatmawati, Kantor Cabang Karawang, dan Kantor Cabang Semarang. Peresmian ini ditandai dengan seremoni pemotongan tumpeng oleh Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria, yang diserahkan kepada Kepala Cabang MNC Sekuritas Fatmawati Tee Wellyanto, didampingi Kepala Cabang MNC Sekuritas Karawang Akbar Ricki Oey, Kepala Cabang MNC Sekuritas Semarang Mujiharto, serta perwakilan investor Hari Prabowo.

Tentang PT MNC Sekuritas

PT MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT MNC Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk (BCAP) sebagai pemegang saham mayoritas. Di bawah naungan MNC Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. MNC Sekuritas telah berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Sekuritas memiliki divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, Investment Banking, dan Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan investor akan transaksi yang mudah, cepat, dan praktis, MNC Sekuritas juga telah dan terus mengembangkan sistem Online Trading yaitu MotionTrade dan MotionTrade Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja (PC, basis Android & iOs).

Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang terbaik. (MNC Sekuritas - Invest with The Best)