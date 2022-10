JAKARTA - Video sebuah kereta yang diduga di Jepang memperlihatkan bagaimana penumpangnya begitu berdesakan hingga pintu kesulitan ditutup.

Dikutip dari video di akun @jejakjepuntravel pada Selasa (11/10/2022), kereta berwarna biru tersebut terlihat begitu padat diisi penumpang.

Bahkan, meski sudah terlihat padat, banyak penumpang di luar tetap memaksa masuk ke dalam.

Kejadian itu pun sampai membuat pintu kereta kesulitan ditutup.

Di mana para petugas keamanan yang berjaga di luar kereta sampai turun tangan untuk menutup pintu itu dan mendorong penumpang masuk ke dalam.

Sayangnya, memang para penumpang itu terlihat tak ada yang mau mengalah untuk keluar.

Kemudian, satu pria memutuskan keluar dan menunggu kereta selanjutnya karena kopernya dirasa tak bisa masuk.

"Only in Japan," tulis akun tersebut.

Lalu, netizen yang melihat video ini langsung membandingkan dengan situasi di Indonesia.

Beberapa netizen menyebut kalau kondisi ini sama seperti di Stasiun Manggarai jika pagi hari.

"Jakarta same, no different," ujar akun @itsme.

"Manggarai juga gini kalau pagi," kata @mamakmamak.

"Gue kalau di Manggarai mending nunggu kereta lain," sambung @Raihan/

"Bukannya itu merusak pintu?" ucap @zixi.