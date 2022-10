JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mendapatkan restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mengkonsolidasi layanan keuangan berbasis transaksinya di bawah anak perusahaan perseroan yang baru dibentuk, PT Motion Digital Technology (Motion Digital).

Dengan persetujuan tersebut, OJK memberikan izin untuk mengalihkan 48,99% saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) dan 99,99% saham PT MNC Sekuritas (MNC Sekuritas), yang sebelumnya dimiliki langsung dibawah BCAP untuk dikonsolidasikan ke dalam Motion Digital.

Demikian pula, BI telah memberikan izin pengalihan 99,99% saham PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) ke Motion Digital. Motion Digital dapat melakukan aksi korporasi, untuk memperkuat sinergi antara MotionBanking, MotionTrade, MotionPay, dan Flash Mobile. Integrasi dan sinergi ini diyakini akan mampu menarik banyak investor, termasuk private equity, hedge fund, investor start-up, dan lembaga keuangan lainnya untuk berinvestasi di Motion Digital.

“Persetujuan OJK dan BI atas konsolidasi Motion Digital berperan vital dalam merealisasikan ambisi integrasi layanan digital BCAP serta menajamkan masa depan ekosistem dan literasi keuangan di Indonesia. Dengan integrasi yang berkesinambungan dari layanan-layanan berbasis transaksi di bawah Motion Digital, kami siap menyediakan layanan jasa keuangan secara end-to-end kepada masyarakat, dengan memahami apapun kebutuhan finansial mereka dan memberikan solusi fungsional yang optimal. Saya yakin Motion Digital akan menjadi katalis bagi pertumbuhan BCAP ke depan, sebagai the fastest growing dan the most integrated digital financial services di Indonesia,“ ujar CEO BCAP Yudi Hamka, Rabu (12/10/2022).

Ekosistem Motion Digital akan mempermudah nasabah mengelola dan memantau transaksi. Pengguna dapat melakukan transaksi harian, mulai dari transfer hingga pembayaran QRIS, mengakses pinjaman digital, hingga investasi saham dan reksa dana, memungkinkan nasabah mengelola semua kebutuhan keuangannya. Untuk meningkatkan kenyamanan, aplikasi di bawah Motion Digital akan diintegrasikan dengan single sign-on, e-KYC yang terhubung, dan cross wallet. Flash Mobile akan memproses semua transaksi di ekosistem Motion Digital untuk memastikan eksekusi real-time.

Berikut adalah aplikasi dan layanan di bawah Motion Digital:

MotionBanking by MNC Bank

MotionBanking menawarkan pengalaman perbankan lengkap, memungkinkan pengguna untuk melakukan semua transaksi mulai dari membuka rekening, deposito, transfer, pinjaman digital, hingga pembayaran online, secara real-time dari smartphone. Sejak awal berdirinya, MotionBanking telah aktif bekerja sama dengan berbagai mitra seperti mini-market sebagai agen setor tarik tunai dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah yang unbanked dan underbanked.

MotionBanking kini memiliki fitur Deposito Online, yang memungkinkan nasabah dengan minimal Rp200.000 untuk memilih berbagai opsi jatuh tempo dengan suku bunga menarik, Automatic Roll Over (ARO), Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga), dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO) selama 1, 3, 6, atau hingga 12 bulan. Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan fitur QRIS untuk pembayaran, serta integrasi fitur emoney dari MotionPay untuk melihat saldo dan melakukan transfer dari aplikasi MotionBanking.

MotionTrade by MNC Sekuritas MotionTrade adalah aplikasi perdagangan saham dan reksa dana online dengan fitur voice command pertama di Indonesia. Fitur dalam aplikasi dilengkapi dengan update berita dan riset berkala, serta fitur transaksi otomatis yang memudahkan transaksi. MotionTrade juga mudah diakses dari perangkat apa pun di PC, iOS, atau Android. MotionTrade telah bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggunakan e-KYC untuk verifikasi data calon investor sehingga pembukaan akun dapat diselesaikan secara full online. MotionTrade saat ini bekerja sama dengan 32 perusahaan manajemen investasi dan menjual 170 produk reksa dana online melalui aplikasi MotionTrade. MotionPay by MNC Teknologi Nusantara MotionPay menawarkan layanan e-money, e-wallet (MotionWallet) untuk pembayaran menggunakan kartu debit dan kartu kredit, dan layanan pengiriman uang digital (MotionTransfer), yang dilengkapi dengan fitur QRIS dan MotionPoints, program loyalitas yang terhubung ke semua ekosistem MNC Group. Volume transaksi MotionPay telah meningkat secara signifikan berkat kemitraan dengan perusahaan ternama seperti Baznas, Alfamart, Alodokter, Ruang Guru, KoinWorks, Indosat, Blibli.com, redBus, Ternak Uang, Cakap, dan ekosistem MNC Group yang luas. Flash Mobile Flash Mobile, brand payment gateway milik MNC Teknologi Nusantara, menawarkan akses terintegrasi tunggal ke beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, kartu debit dan kartu kredit, gerai ritel, QRIS, dan e-wallet. Sebagai biller aggregator, Flash Mobile mengumpulkan pembayaran tagihan untuk biller MNC Group dan lebih dari 2.500 merchant online dan offline melalui integrasi Single API. Flash Mobile juga memberikan layanan nilai tambah untuk mendukung proses bisnis fintech seperti e-KYC, tanda tangan digital, e-materai, dan layanan messaging (SMS dan Whatsapp).