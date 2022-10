JAKARTA – Cara top up dan mengecek saldo Flazz BCA via Shopee akan diulas pada artikel ini.

Flazz merupakan e-money yang dikeluarkan oleh BCA untuk mempermudah proses pembayaran yang sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik.

Kartu ini dapat digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman, belanja di supermarket, pembayaran di SPBU, toko buku, sampai pembayaran parkir.

Mengisi saldo Flazz dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya melalui platform belanja online Shopee.

Sebelum mengetahui langkah-langkah top up saldo pada Flazz, perlu diketahui bahwa nominal top up minimumnya adalah Rp20.000, sedangkan maksimumnya sebesar Rp20 juta per bulan.

Flazz juga dapat menyimpan saldo maksimum sebesar Rp2 juta dengan minimum saldo Rp0.

Dilansir Okezone, Rabu (12/10/2022) dari berbagai sumber, berikut cara top up dan cek saldo Flazz BCA via Shopee:

Cara top up Flazz BCA via Shopee

1. Buka aplikasi Shopee 2. Pilih menu Pulsa, Tagihan, dan Hiburan 3. Pilih Uang Elektronik dan masukkan 16 digit nomor kartu Flazz 4. Masukkan jumlah saldo yang ingin Anda isi dan klik Lanjut 5. Pilih metode pembayaran dan bayar Untuk pengisian saldo dengan cara ini, Anda akan dikenai biaya administrasi Rp1.500. Cek saldo Flazz BCA 1. Buka aplikasi Shopee 2. Masuk ke menu “Pulsa, Tagihan & Tiket” 3. Klik “Uang Elektronik” 4. Pilih “Update” 5. Lalu, tempelkan kartu e-Money Anda pada bagian belakang handphone. Pastikan handphone memiliki fitur NFC 6. Tunggu beberapa saat, lalu lepaskan 7. Proses update saldo e-Money membutuhkan waktu paling lama satu jam. Lakukan pengecekan secara berkala