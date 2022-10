JAKARTA - Harga cabai di Pasar DKI Jakarta hari ini, Rabu (12/10/2022) rata-rata dibanderol Rp60.000 - Rp65.000 per kg.

Harga ini terpantau turun dari hari sebelumnya.

Melansir Info Pangan Jakarta, salah satu jenis cabai yang dipatok Rp60.000 - Rp65.000 per kilogram adalah cabai merah keriting.

Di Pasar Tebet Barat harganya Rp65.000 per kg atau turun Rp5.000 dari hari sebelumnya.

 BACA JUGA:Harga Cabai Hari Ini Turun, Tak Sampai Rp100.000/Kg

Di Pasar Minggu Rp60.000 per kg atau turun Rp5.000, di Pasar Ujung Menteng dibanderol Rp60.000 per kg atau turun Rp5.000, di Pasar Pondok Labu dibanderol Rp60.000 per kg atau turun Rp10.000, begitu juga di Pasar Pesanggrahan.

Sementara di Pasar lain seperti Pasar Cipete, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Lenteng Agung, Pasar Cengkareng, Pasar Pos Pengumben, Pasar Kalibaru, dan Pasar Anyer Bahari stabil di harga Rp60.000 per kg.

Baca Juga: Kabar Gembira Buat Para Bikers Indonesia, BATIQA Hotels Siap Berikan Kejutan Menarik

Berikutnya adalah cabai merah besar (TW). Khusus cabai ini, disejumlah pasar harganya stabil. Seperti di Pasar Kramat Jati Rp60.000 per kg, Pasar Minggu Rp65.000 per kg, Pasar Pramuka Rp60.000 per kg, Pasar Jatinegara Rp60.000 per kg, Pasar Perumnas Klender Rp65.000 per kg, Pasar Cijantung Rp60.000 per kg, Pasar Pulo Gadung Rp60.000 per kg, Pasar Tomang Barat Rp60.000 per kg, Pasar Mampang Prapatan Rp60.000 per kg, dan Pasar Kalideres Rp65.000 per kg.

Begitu pun dengan cabai rawit merah, stabil di kisaran Rp60.000 - Rp65.000. Pasar yang menjual harga tersebut diantaranya Pasar Petojo Ilir Rp60.000 per kg, Pasar Paseban Rp65.000 per kg, Pasar Tanah Abang Blok A-G Rp60.000 per kg, Pasar Gondangdia Rp60.000 per kg, Pasar Cempaka Putih Rp60.000 per kg, Pasar Kebayoran Lama Rp65.000 per kg, dan Pasar Rumput Rp60.000 per kg.

Terakhir adalah cabai rawit hijau. Khusus cabai ini harganya lebih miring dibandingkan tiga jenis cabai di atas.

Rata-rata pasar menjual di harga Rp40.000 per kg.

Para Bunda bisa mendapatkan cabai harga segini di Pasar Tebet Barat, Pasar Tomang Barat, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Rumput, Pasar Kalibaru, Pasar Anyer Bahari, Pasar Jembatan Merah, Pasar Senen Blok III-IV, Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, dan Pasar Pulo Gadung.