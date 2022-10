JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Janet Yellen di Washington DC, Amerika Serikat(AS). Momen pertemuan tersebut dia bagikan dalam akun instagramnya.

"Bertemu kembali dengan rekan sejawat saya, US Secretary of the @treasurydept, Janet Yellen kemarin (12/10)," ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis(13/10/2022).

Menurut dia, rasanya belum cukup lama, tapi ada banyak sekali perkembangan isu global yang mereka bahas karena pergerakan situasi dunia sangat dinamis.

"Kami membahas mengenai isu kerawanan pangan, gejolak volatilitas harga komoditas, kenaikan tingkat suku bunga, dan penguatan dolar yang membuat pertumbuhan ekonomi global mengalami pelemahan," ungkap Sri.

Mereka pun bersepakat terus mendorong perkembangan FIF sebagai mitigasi risiko pandemi di masa depan. Tak hanya itu, mereka juga mendiskusikan potensi kerja sama untuk mewujudkan ekonomi hijau dan transisi energi dalam kondisi yang tidak mudah karena ancaman krisis energi di jangka pendek. "Menkeu Yellen juga mengapresiasi upaya Presidensi G20 Indonesia dalam mengatasi isu-isu tersebut. Saya sangat menghargai dukungan Menkeu Yellen dan berharap dukungan ini akan terus berlanjut hingga pertemuan-pertemuan G20 selanjutnya," pungkas Sri.