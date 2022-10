JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, secara aktif dan konsisten mendukung kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina hadir sebagai pembicara dalam acara seminar dan talkshow yang dipersembahkan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu Capital Market Summit & Expo (CMSE) pada Sabtu (15/10/2022) dengan tema "Investor Ritel, Penopang Kuatnya Pasar Modal Indonesia".

“Kita perlu membawa dan meramaikan masyarakat Indonesia untuk beralih dari menabung ke investing. Inflasi bisa dikalahkan dengan berinvestasi. MNC Sekuritas bersinergi dan berupaya untuk menjangkau investor baru melalui literasi dan edukasi,” ucap Susy.

Susy Meilina menjelaskan bahwa MNC Sekuritas telah memiliki 144 point of sales di seluruh Indonesia per Agustus 2022. MNC Sekuritas memiliki 186 produk, serta telah bekerja sama dengan lebih dari 30 Manajer Investasi dalam menyediakan produk reksa dana di platform MotionTrade.

Berkaitan dengan kondisi pasar modal Indonesia di masa yang akan datang, Susy sangat optimis dengan kondisi pasar modal di tahun depan karena Indonesia memiliki fundamental perekonomian yang baik dibandingkan dengan negara lain. Dia menilai inflasi di Indonesia terjaga, lebih baik dibandingkan di US dan negara di kawasan Eropa.

“Kita sama-sama percaya bahwa market Indonesia dan perekonomian di Indonesia sangat baik secara fundamental. Pasar modal Indonesia adalah pilar yang sangat penting untuk didukung semua orang. Kita sebagai pelaku pasar modal tentunya harus bersama-sama untuk mendukung dan menjadi bagian dari Investor pasar modal. Apabila pasar modal bisa berjalan dengan maju, maka semua industri-industri yang berkaitan dengan pasar modal bisa berjalan dengan baik. Jadi, ayo bersama-sama menjadi investor pasar modal Indonesia,” jelas Susy.

