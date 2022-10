JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pendapatan penduduk Indonesia naik menjadi Rp153 juta per tahun pada 2030.Kenaikan pendapatan penduduk Indonesia ini sesuai visi Indonesia pada 2045.

Saat ini pendapatan per kapita Indonesia atau pendapatan penduduk Indonesia baru USD4.200 atau Rp64,2 juta per tahun (kurs Rp15.300 per USD). Ditargetkan, pendapatan penduduk Indonesia naik menjadi USD10.000 atau setara Rp153 juta.

"Hari ini kami berada pada income per kapita di USD4.200. Pada target di 2030 kita mungkin sampai hingga USD10.000 per kapita dan kita bisa mencapai ini atau lebih," kata Luhut dalam sambutannya di acara Pembukaan SOE Internasional Conference dan Peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) di Bali yang dipantau secara virtual, Senin (17/10/2022).

Luhut menambahkan, pendapatan per kapita Indonesia USD10.000 bisa terwuju jika melihat kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini masih dalam keadaan membaik, mulai dari inflasi, kinerja investasi yang stabil serta adanya surplus pada neraca perdagangan Indonesia.

Di mana kondisi inflasi Indonesia saat ini masih di angka yang rendah yakni 5,9% dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang sudah mencapai 10%.

"Meskipun inflasi Indonesia masih moderat dibandingkan negara lain yang bahkan sudah naik 10%. Kita masih bisa menahan setelah kenaikan harga BBM, masih 5,9%. Kami cukup yakin bahwa kami dapat mempertahankan informasi ini sekitar 6% pada akhir tahun ini. Serta surplus neraca perdagangan yang selama 28 bulan berturut-turut," katanya.

Luhut mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi saat ini kondisi ekonomi dunia akan menghadapi the perfect storm.

Oleh sebab itu, Luhut mengingatkan untuk tidak jumawa terhadap kondisi saat ini. Selain itu, Luhut juga berpesan kepada pemerintah untuk tetap mengamati kondisi saat ini dan ke depannya untuk mempersiapkan berbagai tantangan ke depannya. "Kita tidak boleh jumawa terhadap ini karena apapun bisa terjadi bahkan tidak ada yang bisa menduga atau memprediksi keadaan ekonomi dalam waktu yang lebih dari 3 bulan saat ini. Oleh karena itu kita semua harus mengamati dengan cermat data-data ini," tukasnya. Mengutip data Bank Dunia, GNI per kapita yang ditetapkan Bank Dunia mulai 1 Juli 2022: - Pendapatan rendah: < USD1.085 - Pendapatan menengah bawah: USD1.086–USD4.255 - Pendapatan menengah atas: USD4.256–USD13.205 - Pendapatan tinggi: > USD13.205