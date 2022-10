JAKARTA โ€“ Cara top up OVO lewat ATM BRI dan BRImo ternyata mudah. OVO merupakan sebuah layanan dompet digital atau uang elektronik berbentuk aplikasi digital yang berguna sebagai alat pembayaran secara online.

OVO menjadi salah satu uang elektronik yang terintegrasi dengan platform Grab dan berbagai platform lainnya.

Cara top up OVO bisa dilakukan secara offline dan online melalui ATM BRI dan BRImo. Akan tetapi, sebelum menggunakan layanan tersebut nasabah harus melakukan registrasi dan aktivasi pada akun BRImo terlebih dahulu.

Sebagai catatan, minimal top up OVO via BRI adalah Rp20.000. Sedangkan biaya top up OVO BRI yakni sebesar Rp 1.000 dipotong dari nominal top up OVO Cash. Dan untuk kode virtual account BRIVA dengan format 8099 + nomor HP yang terdaftar di OVO.

Beberapa cara top up OVO lewat ATM BRI dan BRImo, dirangkum oleh Okezone, dari berbagai sumber, sebagai berikut.

1. Cara Top Up OVO Lewat ATM BRI

Cara top up OVO dari ATM BRI cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya:

- Kunjungi ATM BRI terdekat

- Masukkan kartu ATM dan PIN

- Pilih Transaksi Lainnya

- Klik menu Pembayaran

- Pilih menu Lainnya

- Pilih menu BRIVA

- Pilih Top Up OVO

- Masukkan BRIVA OVO dan nomor HP

- Masukkan nominal top up OVO

- Selesaikan transaksi top up OVO

2. Cara top up OVO Lewat BRImo Cara isi OVO lewat m-banking BRI atau BRImo bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: - Login ke akun BRI Mobile Anda - Pilih menu BRIVA - Masukkan 88099 + nomor ponsel Anda - 88099 08xx-xxxx-xxxx - Masukkan nominal transfer - Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.