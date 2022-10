JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi ruang pameran yang menampilkan inovasi-inovasi hijau oleh sejumlah perusahan BUMN.

Dalam kesempatan tersebut, turut serta Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Pahala menyampaikan, PLN, Pertamina, dan Mining Industri Indonesia (MIND ID) memiliki inisiatif di bidang energi dalam upaya penurunan emisi karbon.

“Tiga perusahaan di bidang energi dan pertambangan. Kita punya inisiatif yang lengkap terkait energi, termasuk membangun sistem yang inovatif,” ujar Pahala ketika mendampingi rombongan saat mengunjungi stand PLN, di Bali Nusa Dua Convention Center, dikutip Selasa (18/10/2022).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pemakaian batu bara pada pembangkit listrik.

Dia mengungkapkan, PLN telah menghapus 2 Giga Watt (GW) penggunaan batu bara dari pembangkit listrik.

Selain itu, sebesar 1,1 GW batu bara digantikan dengan energi terbarukan, dan 1 GW digantikan dengan gas bumi.

“Tidak hanya itu, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional adalah yang paling agresif, sebanyak 51,6 persen berasal dari energi terbarukan,” tuturnya.

Dalam pameran itu, diperlihatkan pula alat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

PLN telah berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU sebesar 43 persen dari total SPKLU nasional untuk percepatan pertumbuhan EV di Indonesia. Saat ini PLN telah memiliki 150 unit SPKLU di 120 lokasi.

Pada 2022, PLN akan melakukan penambahan pembangunan SPKLU PLN sebanyak 110 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, sebanyak 70 unit SPKLU dibangun untuk mendukung gelaran KTT G20 di Bali, sedangkan 40 unit lagi tersebar di seluruh Indonesia.

Selain PLN, Pertamina juga berupaya untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060.

Pada fase pertama (2022-2025), Pertamina menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 3 juta tCO2e, fase kedua (2026-2030) pengurangan sebesar 11 juta tCO2e, dan fase ketiga (2031-2060) pengurangan sebesar 27 juta tCO2e.

Dua pilar yang diusung Pertamina yakni dekarbonisasi aktivitas bisnis dan pengembangan bisnis hijau.

Adapun MIND ID yang beranggotakan PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk menetapkan target penurunan emisi sebesar 1 persen pada tahun 2022.

Komitmen ini merupakan representasi upaya perusahaan menurunkan emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) sebesar 15,8% pada 2030 dan mendukung aspirasi net zero emission pemerintah pada 2060.