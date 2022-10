JAKARTA - Pertamina telah menurunkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Tapi menaikan harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Penurunan harga Pertamax menjadi Rp13.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter. Sedangkan harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp14.950 per liter dari harga sebelumnya Rp15.900 per liter.

Selain Pertamax dan Pertamax Turbo yang turun, harga Dexlite dan Pertamina Dex naik. Adapun besaran kenaikan Pertamina Dex dan Dexlite disesuaikan dengan masing-masing wilayah.

Berikut rincian harga baru BBM Pertamina, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo , Pertamina Dex, Dexlite:

1. Provinsi Aceh

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

2. Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

3. Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

4. Provinsi Riau

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

5. Provinsi Kepulauan Riau

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

6. Kodya Batam

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

7. Provinsi Jambi

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

8. Provinsi Bengkulu

Pertamax Rp14.500

Pertamax Turbo Rp15.550

Dexlite Rp18.400

Pertamina Dex Rp18.700

9. Provinsi Sumatera Selatan

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

10. Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

11. Provinsi Lampung

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

12. Provinsi DKI Jakarta

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

13. Provinsi Banten

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

14. Provinsi Jawa Barat

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

15. Provinsi Jawa Tengah

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

16. Provinsi DI Yogyakarta

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

17. Provinsi Jawa Timur

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

18. Provinsi Bali

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

19. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

20. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.900

Pertamax Turbo Rp14.950

Dexlite Rp17.800

Pertamina Dex Rp18.100

21. Provinsi Kalimantan Barat

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

22. Provinsi Kalimantan Tengah

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

23. Provinsi Kalimantan Selatan

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

24. Provinsi Kalimantan Timur

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

25. Provinsi Kalimantan Utara

Pertamax Rp14.200

Pertamax Turbo Rp15.250

Dexlite Rp18.100

Pertamina Dex Rp18.400

26. Provinsi Sulawesi Utara Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400 27. Provinsi Gorontalo Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400 28. Provinsi Sulawesi Tengah Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400 29. Provinsi Sulawesi Tenggara Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp 18.100 Pertamina Dex Rp18.400 30. Provinsi Sulawesi Selatan Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400 31. Provinsi Sulawesi Barat Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400 32. Provinsi Maluku Pertamax Rp14.200 Dexlite Rp18.100 33. Provinsi Maluku Utara Pertamax Rp14.200 Dexlite Rp18.100 34. Provinsi Papua Pertamax Rp14.200 Pertamax Turbo Rp15.250 Dexlite Rp18.100 35. Provinsi Papua Barat Pertamax Rp14.200 Dexlite Rp18.100 Pertamina Dex Rp18.400