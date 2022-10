JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investasi saham merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Namun, Anda perlu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemilihan saham.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan informasi Notasi Khusus berupa simbol yang disematkan kepada sebuah emiten untuk menggambarkan status kurang baik berdasarkan kondisi aktual emiten. MotionTrade menyediakan informasi Notasi Khusus melalui fitur ‘Notasi’ dalam menu ‘Stock Info List’, baik di versi Mobile maupun PC.

BACA JUGA:Wamen BUMN: Kita Investasikan Banyak Uang Bangun Konektivitas Ekonomi Digital

Notasi Khusus ini berupa simbol khusus dalam bentuk huruf yang memiliki pengertian berbeda-beda dan diberikan secara beragam kepada masing-masing emiten.

Namun, notasi ini tidak bersifat permanen, dan dapat dihapus oleh bursa jika masalah yang dihadapi emiten sudah selesai atau jika kondisi emiten sudah membaik.

Notasi Khusus ini memiliki manfaat bagi para investor, antara lain:

1. Menjadi tanda/panduan bagi investor agar dapat mengetahui dengan cepat apabila emiten memiliki “masalah” tertentu yang sedang dihadapi.

2. Menjadi bekal/acuan bagi investor untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai emiten dengan notasi tertentu, sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan kewaspadaan, serta membantu mengantisipasi kerugian bagi investor.

Informasi Notasi Khusus ini rutin di-update oleh BEI. Anda juga bisa mengecek Notasi Khusus di Aplikasi MotionTrade melalui fitur ‘Notasi’ dalam menu ‘Stock Info List’! Kini Anda bisa lebih waspada dalam memilih emiten! Dengan fitur ’Open Account’, Anda dapat membuka rekening saham dan rekening reksadana melalui smartphone kapan pun dan di mana pun!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!