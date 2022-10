JAKARTAÂ - Wall Street ditutup lebih tinggi dan imbal hasil Treasury turun pada perdagangan Selasa (18/10/2022) waktu setempat. Hal itu karena hasil pendapatan yang optimis dan data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan memicu reli risk-on.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 337,98 poin, atau 1,12%, menjadi 30.523,8, S&P 500 (.SPX) naik 42,04 poin, atau 1,14%, menjadi 3.719,99 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 96,60 poin, atau 0,9%, menjadi 10.772,40.

Membangun kenaikan luas pada hari Senin, indeks S&P 500 memimpin indeks saham utama AS lebih tinggi untuk mengakhiri sesi naik hampir 1% atau lebih, dengan sektor-sektor di seluruh papan naik. Sementara imbal hasil Treasury benchmark terakhir lebih rendah, setelah terombang-ambing sepanjang hari.

"Pasar sedikit oversold menjelang hari Senin, dan orang-orang khawatir tentang apa yang akan terjadi selama akhir pekan. Orang-orang memasuki minggu ini dengan perasaan sedikit lebih baik," kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth di Fairfield, Conn. "Anda mendapatkan kombinasi penutup pendek dan takut ketinggalan."

Hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan dari Goldman Sachs Group Inc (GS.N), Johnson & Johnson (JNJ.N) dan Lockheed Martin (LMT.N) menetapkan nada, dengan data output industri yang kuat memberikan tanda-tanda kekuatan ekonomi bahkan saat bank sentral memperketat kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi.

"Keyakinan bahwa resesi akan datang dan The Fed akan menaikkan suku bunga, dengan harapan bahwa mungkin jeda akan terjadi tahun depan, sekarang masuk ke pasar," kata Pavlik. "Tanpa semua bobot itu, pasar bisa naik lebih tinggi setelah dijual."

Pembalikan kebijakan pada Senin lalu dari menteri keuangan Inggris Jeremy Hunt terus mendorong sentimen investor.

Saham Eropa memperpanjang reli kebijakan berbalik arah - dengan bantuan dari sektor teknologi - ditutup sedikit lebih tinggi hari ini.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) naik 0,34% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 1,13%.

Saham pasar berkembang naik 1,50%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) ditutup 1,55% lebih tinggi, sedangkan Nikkei Jepang (.N225) naik 1,42%.

Imbal hasil treasury goyah sepanjang sesi, tetapi telah turun tipis pada bel penutupan. Hasil benchmark 10-tahun terakhir di 3,9922%, dari 4,015% pada akhir Senin.

Obligasi 30-tahun terakhir naik 1/32 dalam harga untuk menghasilkan 4,0142%, dari 4,015% pada akhir Senin.

Pound Inggris merosot setelah melonjak hampir 2% pada hari Senin, yang menopang greenback terhadap sekeranjang mata uang dunia, tetapi dolar terakhir pada dasarnya datar, kenaikannya tertahan oleh sentimen investor risk-on.

Indeks dolar naik 0,02%, dengan euro naik 0,17% menjadi USD0,9855. Yen Jepang melemah 0,12% versus greenback di 149,22 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan di USD1,1327, turun 0,23% hari ini.

Harga minyak mentah turun di tengah kekhawatiran stok AS yang lebih tinggi dan tanda-tanda memudarnya permintaan global.

Minyak mentah AS turun 3,09% menjadi menetap di USD82,82 per barel, sementara Brent menetap di $90,03 per barel, turun 1,74% pada hari itu.

Dolar yang tidak berubah membantu mendukung kenaikan nominal emas. Sedangkan spot gold naik 0,1% menjadi USD1,650,94 per ounce.