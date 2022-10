JAKARTA - Wall Street pada penutupan hari ini, Kamis (20/10/2022) berada di zona merah atau lebih rendah.

Hal itu menandai akhir dari reli multi-sesi, dan imbal hasil Treasury melonjak karena data yang suram dan prospek perusahaan melemparkan air dingin pada selera risiko investor.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 99,99 poin, atau 0,33%, menjadi 30.423,81, S&P 500 (SPX) kehilangan 24,82 poin, atau 0,67%, menjadi 3.695,16 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 91,89 poin, atau 0,85%, menjadi 10.680,51.

Ketiga indeks saham utama AS melemah, sementara imbal hasil Treasury melonjak hingga menyentuh level tertinggi baru 14 tahun.

"Ini sebagian jeda setelah reli, beberapa kekhawatiran atas inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di Inggris Raya, dan beberapa perusahaan menyatakan kehati-hatian tentang prospek ke depan," kata Presiden Chase Investment Counsel Peter Tuz di Charlottesville, Virginia.

"Pasar sedang mengambil nafas," tambahnya.

Pelaku pasar menyeimbangkan serangkaian pendapatan perusahaan campuran, terutama dari Procter & Gamble, Travelers Companies Inc (TRV.N), dan Baker Hughes Co (BKR.O), terhadap kekhawatiran yang sedang berlangsung mengenai apakah kenaikan suku bunga bank sentral untuk menahan inflasi dapat mendorong ekonomi global mengalami kontraksi.

"Pasar masih tidak yakin kapan Fed akan menyadari apa yang telah mereka lakukan hingga saat ini mulai berlaku," kata mitra David Keator di Keator Group, sebuah perusahaan manajemen kekayaan di Lenox, Massachusetts.

"The Fed menjalankan mandatnya untuk menangani inflasi dengan serius, tetapi ada terlalu banyak obrolan tentang pengetatan," lanjutnya.

Data menunjukkan inflasi Inggris mencapai 10,1% pada bulan September mendorong saham Eropa untuk mematahkan kenaikan beruntun mereka baru-baru ini.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) turun 0,53% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) turun 0,89%.

Saham pasar berkembang kehilangan 1,62%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (MIAPJ0000PUS) ditutup 1,65% lebih rendah, sementara Nikkei Jepang (N225) naik 0,37%.

Aksi jual obligasi pemerintah AS mendorong benchmark imbal hasil Treasury ke level tertinggi sejak pertengahan 2008 di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga agresif yang berkelanjutan dari Federal Reserve.

Catatan benchmark 10-tahun terakhir di 4,1272%, dari 3,998% pada akhir Selasa. Imbal hasil obligasi 30-tahun adalah 4,1259%, dari 4,021% pada Selasa malam.

Indeks Dolar rebound dari posisi terendah dua minggu karena data inflasi Inggris yang lebih panas dari perkiraan memicu kekhawatiran resesi, yang menyeret turun sterling dan membantu mendukung greenback terhadap sekeranjang mata uang dunia.

Indeks dolar naik 0,7%, dengan euro turun 0,83% menjadi USD0,977.

Dolar juga menyentuh puncak 32 tahun terhadap yen, melayang mendekati level yang diyakini beberapa pihak dapat memicu intervensi oleh Jepang.

Yen Jepang melemah 0,40% versus greenback di 149,88 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan di USD1,122, turun 0,87% hari ini.

Harga minyak mentah naik lebih tinggi pada kondisi pasokan yang lebih ketat, bangkit kembali setelah mencapai posisi terendah dua minggu setelah rencana Presiden AS Joe Biden untuk melepaskan minyak dari cadangan strategis.

Minyak mentah AS naik 3,30% menjadi menetap di USD85,55 per barel, sementara Brent menetap di USD92,41 per barel, naik 2,64% pada hari itu.

Penguatan dolar membebani emas, mengirim harga logam safe-haven ke level terendah tiga minggu. Sementara spot gold turun 1,4% menjadi USD1.628,61 per ounce.