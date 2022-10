JAKARTA – Bank Indonesia memperpanjang program relaksasi DP 0% untuk rumah dan kendaraan bermotor. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan perpanjangan relaksasi kebijakan loan to value (LTV) untuk properti dan uang muka kendaraan bermotor 0%.

"Kebijakan ini kami perpanjang setahun, semula akan berakhir akhir tahun ini. Ini untuk mendorong penyaluran kredit perbankan, kami ucapkan terima kasih untuk perbankan dan perusahaan untuk terus bersama mendorong kredit atau pembiayaan untuk memulihkan ekonomi," ujar Perry di Jakarta, Kamis(20/10/2022).

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari implementasi kebijakan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Salah satunya adalah melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan).

"Ini berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023," ungkap Perry.

Tak hanya itu saja, BI pun melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. "Ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023," tambahnya.