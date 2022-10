JAKARTA – Gaji barista Kopi Kenangan akan diulas dalam artikel ini. Kopi Kenangan menjadi salah satu gerai kopi yang terkenal di masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Kopi Kenangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman kekinian di Indonesia.

Kopi Kenangan pun telah resmi menjadi Unicorn. Hal ini usai mendapat suntikan pendanaan Seri C Tahap Pertama sebesar USD96 juta atau setara Rp1,3 triliun.

Lantas, berapa gaji barista Kopi Kenangan?

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, Kamis (20/10/2022), gaji barista Kopi Kenangan terbagi menjadi dua, yakni barista full time dan part time.

Untuk barista full time, digaji mencapai Rp1.800.000 – Rp3.000.000 an per bulan. Sementara, barista part time mendapat gaji kurang lebih Rp1.500.000 per bulan.

Gaji barista partime sesuai dengan jadwal jam kerja barista. Di mana, jika semakin sering lembur/ kerja, maka gaji yang diterima bisa lebih besar.

Namun bila berdasarkan UMK (Upah Minimum Kota), barista full time sekitar Rp4.000.000-Rp4.500.000. Nominal tersebut belum termasuk intensif. Sementara untuk barista part-time akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000-Rp2.000.000, tergantung dari jam kerjanya. Karena barista part time dihitung per 4 jam kerja atau 8 jam kerja. Nominal tersebut juga belum termasuk insentif.