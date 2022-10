JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia mendukung penuh gelaran Financial Fitness Classes yang menjadi rangkaian dari Financial Fitness GYM (FFG) yang dilaksanakan Bank OCBC NISP sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat.

Gelaran tersebut juga bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober 2022.

Berdasarkan hasil survei Bank OCBC NISP (Financial Fitness Index 2022) tercatat bahwa 76% masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan keuangan yang perlu dibenahi.

Financial Planner Nyala Coach Jonathan End mengatakan, untuk mewujudkan kesehatan finansial ada banyak tantangan dan proses yang perlu dihadapi.

Hal itu disampaikan di kelas pertama dari rangkaian Financial Fitness Classes yang mengangkat tema “How to Master Your Financial Health: Reach for Great Legacy Planning for Your Loved Ones” diselenggarakan di The Cove, Pantai Indah Kapuk (PIK).

"Misal membuat perencanaan keuangan, membuang kebiasaan buruk dalam pengelolaan keuangan, serta persiapan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang kerap tidak terprediksi sebelumnya seperti pandemi Covid-19 atau inflasi," ujar Jonathan, Kamis (20/10/2022).

Sementara itu, Head of Bancassurance Great Eastern Life Indonesia, Sisca Then mengungkapkan, untuk menjawab berbagai isu yang diangkat agar kondisi kesehatan keuangan tetap fit, salah satunya yakni dengan memilih produk asuransi yang tepat.

Sisca juga berbagi bagaimana cara memilih asuransi yang baik, yang pertama adalah prioritaskan sesuai dengan profil dan kebutuhan, sedangkan yang kedua harus memilih lembaga asuransi yang terpercaya atau kredibel.

"Jika kedua faktor itu terpenuhi, baru kita bisa memutuskan untuk investasi asuransi yang mana," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan produk asuransi GREAT Treasure Assurance dan GREAT Pro Assurance sebagai rekomendasi produk untuk membantu masyarakat Indonesia melakukan perencanaan warisan berharga untuk keluarga.

"Karena hanya dengan satu kali pembayaran Premi, nasabah bisa mendapatkan perlindungan sampai dengan 40 kali dari Premi yang dibayarkan (tergantung dari usia masuk nasabah) sampai usia 99 tahun," jelasnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, dengan manfaat premi kembali di usia 65 tahun, tentunya menjadi nilai lebih dari kedua produk tersebut. Kedua produk ini dapat diperoleh dengan mudah melalui Bank OCBC NISP. Sisca juga berharap, dengan adanya kelas tersebut, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia semakin meningkat serta akses terhadap produk-produk keuangan juga semakin terbuka lebar untuk semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. "Dengan memiliki kesehatan keuangan yang fit, tentunya masyarakat Indonesia dapat menjalankan hidup dengan tenang, meraih berbagai aspirasi, serta jadi hebat, Reach for Great," pungkasnya.