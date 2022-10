JAKARTA – Harga BBM terbaru hari ini yang berlaku sejak 1 Oktober 2022. Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah BBM yang telah mengalami perubahan harga pada 1 Oktober.

Harga BBM Pertamax turun dari Rp14.500 per liter menjadi Rp13.900 per liter yang berlaku di wilayah DKI Jakarta dan Pertamax Turbo dari Rp15.900 per liter turun menjadi Rp14.950 per liter.

Tak hanya BBM Pertamina, Shell hingga BP-AKR juga menurunkan harga BBM yang berlaku sejak 1 Oktober 2022. Selain penurunan harga, Pertamina juga menaikkan harga BBM jenis solar non subsidi, yakni Dexlite dan Pertamina Dex.

Sementara itu, harga Pertalite dan Solar subsidi masih tidak berubah. Harga Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter.

Diketahui, kini Pertalite memiliki pesaing karena sama-sama memiliki BBM RON 90.

Dirangkum Okezone, Sabtu (22/10/2022), berikut fakta daftar harga BBM terbaru yang berlaku sejak 1 Oktober 2022 dan BBM pesaing Pertalite:

1. BBM Vivo dan Pertamina Sama-Sama Memiliki RON 90

Vivo juga menjual BBM RON 90 yang sama atau setara dengan Pertalite RON 90 milik Pertamina.

2. Harga BBM RON 90 Milik Vivo dan Pertamina Berbeda Sama-sama RON 90, Pertalite dijual di harga Rp10.000 per liter. Sementara, harga BBM Vivo RON 90 dijual lebih mahal Rp2.600 yakni Rp12.600 per liter. 3. BBM Vivo RON 90 Tidak Dapat Subsidi Meski produk BBM RON 90 milik Vivo disebut-sebut setara dengan Pertalite milik Pertamina tapi BPH Migas memastikan BBM RON 90 yang dijual Vivo tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Kalau Vivo mau jual RON 90 boleh, tapi bukan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP, jatuhnya adalah Jenis BBM Umum (JBU),” kata Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman. 4. Harga BBM Pertamina - Solar Rp6.800 per liter - Pertalite Rp10.000 per liter - Pertamax Rp13.900 per liter - Pertamax Turbo Rp14.950 per liter - Dexlite Rp17.800 per liter - Pertamina Dex Rp18.100 per liter. 5. Harga BBM Shell - Shell Super Rp14.150-Rp14.460 per liter - Shell V-Power Rp14.840-15.160 per liter - Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.450 per liter - Shell V-Power Nitro+ Rp15.230 per liter. 6. Harga BBM Vivo - Revvo 89 Rp11.600 per liter - Revvo 90 Rp12.600 per liter - Revvo 92 Rp14.140 per liter - Revvo 95 Rp14.830 per liter. 7. Harga BBM BP-AKR - BBM BP 90 Rp14.050 per liter - BBM BP 92 Rp14.150 per liter - BBM BP 95 Rp14.840 per liter - BBM BP Diesel Rp17.990 per liter.