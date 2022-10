JAKARTA - Harga asli BBM pertalite diungkap Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2006-2009 Ari Soemarno. Saat ini harga pertalite dijual Rp10.000 per liter usai naik dari Rp7.650 per liter pada 3 September 2022.

Ari memperkirakan harga keekonomian Pertalite saat ini mencapai di atas Rp11.000-an per liter. Dengan demikian, ada selisih sekira Rp1.000 per liter yang disubsidi oleh pemerintah jika dijual mengacu harga pertalite saat ini Rp10.000 per liter.

"Pertalite (harga keekonomian) sekitar Rp11.000-an sekarang dengan kurs Rp15.500 per USD," kata Ari di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Ari menjekaskan, harga keekonomian BBM pertalite sebenarnya tidak jauh berbeda dengan BBM jenis pertamax (RON 92). Apabila harga keduanya terlampau jauh, artinya pemerintah masih memberikan subsidi yang cukup besar bagi pertalite.

"Jadi kalau sekarang Pertalite jauh di bawah harga Pertamax, berarti ada subsidi keekonomian yang besar dan ini kemungkinan untuk ke depan yaitu tergantung dari harga minyak dan BBM internasional, maupun nilai kurs Rupiah. Itu dia yang menentukannya kalau bicara Pertalite," kata Ari.

Ari mengungkapkan bahwa harga BBM dalam kondisi normal ketika harga minyak menyentuh UD100 per barel, maka sudah sudah pasti harga BBM di pasaran untuk Pertamax berada di level Rp12.000 per liter.

"Tapi sekarang mencapai Rp14.000 per liter, kenapa begitu? Karena harga BBM, meningkatnya margin harga minyak dan BBM baik itu bensin dan solar itu besar karena suplai. Dengan adanya krisis Ukraina ini suplai dari Rusia terhenti, jadi Rusia enggak hanya eksportir minyak, tapi juga BBM," ungkap dia.

Di sisi lain, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan dibandingkan pada periode awal tahun. Hal tersebut terjadi karena kondisi pasar yang pesimistis lantaran adanya potensi resesi. Kondisi tersebut lantas membuat OPEC memutuskan untuk mengurangi produksi sebesar 2 juta barel per hari (bph). Dampaknya, harga kembali naik di level USD90-an per barel. "Bagi OPEC biaya yang terbaik USD90 per barel. Karena itu OPEC menurunkan produksi untuk menjaga harga minyak di level USD90 per barel," tuturnya.