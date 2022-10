JAKARTA – Cara top up GoPay via ShopeePay yang praktis. Sebagaimana diketahui, GoPay dan ShopeePay sama-sama berfungsi sebagai dompet digital.

Hingga artikel ini ditulis, belum ada fitur top up dari ShopeePay ke GoPay. Namun ada cara alternatif yang dapat dilakukan untuk top up atau transfer saldo ShopeePay ke GoPay, yakni dengan convert saldo ke e-wallet melalui web ahlipulsa.com.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan sebelum melakukan top up dari ShopeePay ke Gopay, yaitu pertama memastikan akun Anda sudah diupgrade ke ShopeePay Plus. Kedua memastikan saldo ShoppePay cukup untuk melakukan top up GoPay, minimal Rp10.000. Ketiga adalah memastikan juga akun ShopeePay terbebas dari masalah seperti pembatasan akun atau moderasi.

Perlu diingat juga, ketika sudah melakukan top up GoPay dari ShopeePay, maka otomatis saldo ShopeePay berkurang dan saldo GoPay bertambah.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (24/10/2022), berikut cara top up GoPay via ShopeePay:

1. Mengunjungi dan login ke web ahlipulsa.com pada handphone (hp)

2. Pada halaman utama pilih “GoPay”

3. Masukan nomor hp GoPay yang hendak diisi ulang, lalu pilih “Top Up GoPay”

4. Pilih metode pembayaran dengan “ShopeePay”

5. Kemudian cek kembali berapa besaran top up dan harga total pembayaran termasuk biaya admin

6. Pada bagian bawah, lihat dan screenshot QR Code. 7. Setelah itu, buka aplikasi Shopee pada hp 8. Pada menu Shopeepay pilih “Bayar” 9. Selanjutnya, klik ikon pada bagian kanan atas untuk memasukkan hasil screenshot QR Code tadi. 10. Konfirmasi data pembayaran, lalu klik “Lanjutkan” dan “Bayar Sekarang” 11. Masukan PIN ShopeePay 12. Cek saldo GoPay Anda untuk memastikan top up berhasil.